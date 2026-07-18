GAK-Tormann Kirchmayr wechselt leihweise nach Innsbruck

Der GAK hat die Option bei Juri Kirchmayr gezogen. Der 20-jährige Tormann bleibt bis 2028 gebunden, spielt in der kommenden Saison aber für Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck.

Der GAK 1902 plant langfristig mit Juri Kirchmayr. Der Verein hat die Vertragsoption beim 20-jährigen Torhüter gezogen und ihn damit bis Sommer 2028 gebunden. In der Saison 2026/27 wird Kirchmayr dennoch nicht in Graz im Tor stehen. Er wechselt auf Leihbasis zum FC Wacker Innsbruck und soll dort regelmäßig Spielpraxis sammeln. Kirchmayr stammt aus Langenlois und begann dort auch seinen Weg im Fußball. Über die Akademie St. Pölten führte ihn seine Laufbahn in den Nachwuchs des VfL Wolfsburg. Im Sommer 2024 wechselte er schließlich zum GAK. In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde er verliehen und sammelte dabei Erfahrung in der ADMIRAL 2. Liga.

Starke Saison beim FAC

Besonders auffällig waren seine Leistungen in der abgelaufenen Saison beim Floridsdorfer AC. Kirchmayr stand in allen 28 Ligaspielen im Tor und musste nur 18 Gegentreffer hinnehmen. Gleich 15 Mal blieb er ohne Gegentor – so oft wie kein anderer Tormann der Liga. Der FAC stellte damit zugleich die beste Abwehr der Meisterschaft.

Tormann der Saison

Seine Leistungen blieben auch über den Verein hinaus nicht unbemerkt. Eine Jury aus Präsidenten, Managern und Trainern wählte Kirchmayr zum Tormann der Saison 2025/26. Außerdem gehört der 20-Jährige zum Kader der österreichischen U21-Nationalmannschaft. Beim GAK wäre der Weg zu regelmäßigen Einsätzen derzeit allerdings schwierig, nachdem mit Cican Stanković eine klare Nummer eins verpflichtet wurde.

Chance in Innsbruck

In Innsbruck soll Kirchmayr nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Beim ambitionierten Zweitliga-Aufsteiger bekommt er die Möglichkeit, weiterhin auf Profiniveau im Tor zu stehen. Auch für die Zeit nach der Leihe wurden bereits Vereinbarungen getroffen: Wacker Innsbruck besitzt eine Kaufoption. Der GAK hat im Anschluss wiederum eine Rückkaufoption.