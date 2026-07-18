Neue Grazer Bim sorgt für Diskussionen: Holding reagiert jetzt

Die neue Flexity-Straßenbahn kommt bei vielen Fahrgästen gut an. Doch ausgerechnet von außen gibt es Beschwerden: Spaziergänger berichten von lauten Geräuschen in Kurven. Die Graz Linien haben bereits reagiert.

Modern, leise und komfortabel, so beschreiben viele Fahrgäste die neue Flexity-Straßenbahn in Graz. Während das Echo aus dem Inneren der neuen Garnituren überwiegend positiv ausfällt, melden sich nun auch Stimmen von außerhalb zu Wort. Mehrere Passanten berichten von einem auffälligen Quietschen in manchen Kurven. Die Graz Linien wollen der Ursache nun nachgehen.

Lob von Fahrgästen: Kritik von außen

Seit Ende Mai sind die ersten Flexity-Straßenbahnen schrittweise in Graz unterwegs. Viele Fahrgäste zeigen sich von der neuen Generation begeistert. Besonders die moderne Ausstattung, die bequemen Sitze und die ruhige Fahrt im Innenraum kommen gut an. Anders klingt es jedoch außerhalb der Fahrzeuge. Laut Rückmeldungen mehrerer Spaziergänger sollen die neuen Straßenbahnen in bestimmten Kurven deutlich hörbar quietschen.

Graz Linien prüfen die Hinweise

Wie Sprecher Gerald Zaczek-Pichler in einem Bericht der Kleinen Zeitung bestätigt, sind die Rückmeldungen auch bei den Graz Linien angekommen. „Ja, auch wir haben diese Rückmeldungen für die erste zugelassene Flexity erhalten. Wir werden dem nun nachgehen.“ Nun soll untersucht werden, wodurch die Geräusche entstehen. Dabei wird geprüft, ob bestimmte Gleisabschnitte für das Quietschen verantwortlich sind oder ob am Fahrzeug selbst Anpassungen notwendig sind. Nach Angaben der Graz Linien dürfte das Gewicht der neuen Garnituren jedenfalls nicht die Ursache sein.

Zwei neue Flexity-Bahnen bereits im Linienbetrieb

Für viele Grazer ist die Wahrscheinlichkeit inzwischen deutlich gestiegen, selbst einmal mit der neuen Straßenbahn unterwegs zu sein. Während die erste Flexity anfangs überwiegend für die Ausbildung von Fahrerinnen und Fahrern eingesetzt wurde, sind mittlerweile zwei Garnituren regulär im Einsatz. Sie verkehren derzeit auf den Linien 7 und 17. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für weitere Fahrzeuge bereits auf Hochtouren.