WM-Finale in Graz: Hier kannst du Spanien gegen Argentinien live sehen

Das große WM-Finale steht bevor: Spanien trifft am Sonntag auf Argentinien. Wer das Endspiel nicht alleine vor dem Fernseher verfolgen möchte, hat in Graz zahlreiche Möglichkeiten, vom Kino bis zum Gastgarten.

Wochenlang haben Fußballfans mitgefiebert, nun steht das große Finale der Fußball-WM an. Am Sonntag kämpfen Spanien und Argentinien ab 21 Uhr um den Titel. Auch wenn es heuer kein großes Public Viewing in Graz gibt, müssen Fans auf Gänsehaut-Atmosphäre nicht verzichten. Zahlreiche Lokale, Bars und sogar ein Kino übertragen das Endspiel live.

Kino statt Stadion: Fußball auf der großen Leinwand

Wer das Finale in besonderer Atmosphäre erleben möchte, wird im Annenhofkino fündig. Dort wird das Endspiel auf der großen Kinoleinwand gezeigt. Das Fußballformat hat sich bereits während der WM als Publikumsmagnet erwiesen. Für das Finale sind laut Veranstaltern noch Karten erhältlich. In der Grazer Innenstadt verwandeln sich am Sonntag viele Lokale erneut in kleine Fan-Zonen.

Unter anderem zeigen diese Betriebe das WM-Finale live: Flann O’Brien am Färberplatz

Café Mitte am Freiheitsplatz

Mur Beach

Gösser Bräu

Eleven in der Kaiserfeldgasse

Parkhouse im Stadtpark

Steingarten beim Jakominiplatz (bei Schönwetter)

Auch außerhalb der Innenstadt rollt der Ball

Nicht nur im Zentrum wird das Finale übertragen. Auch in mehreren Grazer Bezirken gibt es Angebote für Fußballfans. Im Schillerhof (Martin Auer) in St. Leonhard läuft das Endspiel ebenfalls. Die Filiale bleibt dafür bis Spielende geöffnet.

Weitere Lokale mit Live-Übertragung sind unter anderem: Propeller Schuberthof in Geidorf

3 Goldene Kugeln in der Heinrichstraße

Brot & Spiele in Lend

Cheers in Lend

Kunsthauscafé

Restaurant Posthorn in Jakomini

„Das Eggenberg“-Sportsbar und der Longin Grawe Klub 1909 in Liebenau

Auch in der Eishalle Liebenau wird das WM-Finale bei freiem Eintritt gezeigt.

Wer den Abend lieber außerhalb der Landeshauptstadt verbringen möchte, findet ebenfalls Möglichkeiten. So zeigt etwa das Porto in Gratwein-Straßengel das Endspiel live.

Warum es heuer kein großes Public Viewing gibt

Während frühere Turniere tausende Fans auf zentrale Plätze lockten, blieb ein großes Public Viewing in Graz diesmal aus, 5 Minuten hat berichtet: WM-Public-Viewing in Graz vor dem Aus: Sperrstunde sorgt für Wirbel . Ein wesentlicher Grund waren die ungewöhnlichen Anstoßzeiten der WM in Nordamerika. Viele Partien begannen erst spät am Abend oder sogar in den frühen Morgenstunden, organisatorisch eine große Herausforderung für Veranstalter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert