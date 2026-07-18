Grazer Platz verschwindet: Hier entsteht jetzt ein völlig neuer Treffpunkt

Wo sich im Sommer bislang die Hitze staute, entsteht jetzt ein neuer Aufenthaltsort. Vor dem Palais Meran in Graz haben die Bauarbeiten begonnen, mit mehr Grün, Wasser und einem besonderen Blickfang.

Wer derzeit am Palais Meran in der Leonhardstraße vorbeikommt, sieht Bagger statt Sitzgelegenheiten. Der Vorplatz wird komplett umgestaltet. Schon in wenigen Wochen soll aus der versiegelten Fläche ein Ort werden, der zum Verweilen einlädt, mit Bäumen, Trinkbrunnen und einem auffälligen Kunstobjekt, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Neuer Treffpunkt für Graz: Vorplatz beim Palais Meran wird umgestaltet.

©KollektivLand Ab September erstrahlt der Platz in neuem Glanz.

Schluss mit der Hitze auf dem Vorplatz

Bislang galt der Platz vor der Kunstuniversität im Sommer als wenig einladend. Die große versiegelte Fläche heizte sich an heißen Tagen stark auf und bot kaum Schatten. Genau das soll sich jetzt ändern. Im Zuge der Neugestaltung werden Flächen entsiegelt und mehrere Bäume gepflanzt. Sie sollen künftig für deutlich mehr Schatten und ein angenehmeres Klima sorgen.

Bänke, Trinkbrunnen und ein leuchtender Blickfang

Neben den neuen Grünflächen entstehen auch zusätzliche Sitzmöglichkeiten. Ein Trinkbrunnen soll an heißen Tagen für Abkühlung sorgen. Besonders auffällig wird aber ein anderes Element: Geplant ist ein „schwebender“ Ring, der über dem Platz angebracht wird. Nach Einbruch der Dunkelheit soll er beleuchtet werden und den Vorplatz zu einem neuen Treffpunkt machen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen, sofern alles nach Plan verläuft, im September 2026 abgeschlossen sein. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 255.000 Euro. Während der Bauphase betont die Kunstuniversität Graz, die Auswirkungen auf den laufenden Universitätsbetrieb und die Nachbarschaft so gering wie möglich halten zu wollen.