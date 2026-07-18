Plötzliches Wendemanöver bei Graz: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer krachte auf der L316 gegen ein Auto. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C12 ins UKH Graz geflogen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber C12 in das UKH Graz geflogen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber C12 in das UKH Graz geflogen.

Ein Wendemanöver endete am Samstagnachmittag auf der L316 mit einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Auto ins Sankt Oswald bei Plankenwarth und musste nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Auto wollte auf der Landesstraße wenden

Kurz nach 12.30 Uhr wurden Polizei und Rettung zu einem Unfall auf der L316 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der schwer verletzte Motorradfahrer bereits medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde anschließend der Rettungshubschrauber C12 nachalarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte eine 48-jährige Pkw-Lenkerin ihr Fahrzeug auf der Landesstraße wenden. Zur gleichen Zeit war der 60-Jährige mit seinem Motorrad auf der L316 unterwegs.

Motorrad prallt gegen Fahrzeugseite

Beim Wendemanöver kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und der linken Seite des Autos. Der Motorradlenker wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei eine schwere Verletzung am linken Unterschenkel. Die 48-jährige Autofahrerin sowie ihre 17-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand, blieben unverletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der verletzte Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber C12 in das UKH Graz geflogen.