89-Jähriger stürzt in Grazer Bim: Polizei sucht junges Paar

Ein 89-jähriger Grazer ist am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn der Linie 1 gestürzt. Weil der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei nun ein junges Paar, das dem Verletzten zu Hilfe kam.

Nach dem Sturz eines 89-Jährigen in einer Grazer Straßenbahn fehlen wichtige Informationen zum Unfall. Die Polizei sucht deshalb ein junges Paar, das dem verletzten Mann sofort geholfen hat.

Nach dem Sturz eines 89-Jährigen in einer Grazer Straßenbahn fehlen wichtige Informationen zum Unfall. Die Polizei sucht deshalb ein junges Paar, das dem verletzten Mann sofort geholfen hat.

Die Straßenbahn der Linie 1 war am Samstag, dem 18. Juli 2026, auf der Georgigasse stadteinwärts unterwegs. Gegen 16.21 Uhr befand sich der 89-Jährige im Bereich der zweiten Fahrzeugtüre. Nachdem der 63-jährige Lenker die Garnitur bei der Haltestelle „Auster Sport- und Wellnessbad“ wieder in Bewegung gesetzt hatte, stürzte der Pensionist. Der Fahrer hörte ein Sturzgeräusch und hielt die Straßenbahn sofort wieder an.

Paar hilft sofort

Ein bislang unbekanntes junges Paar bemerkte den Vorfall und half dem 89-Jährigen. Der Grazer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn zur weiteren Behandlung ins UKH Graz. Die Daten der beiden Ersthelfer sind der Polizei jedoch nicht bekannt. Wie genau es zu dem Sturz kam, ist derzeit offen. Der 89-Jährige selbst konnte zum Unfallhergang kaum Angaben machen. Auch weitere Zeugen konnten bislang nicht ermittelt werden. Eine Videoaufzeichnung gibt es in der betroffenen Straßenbahngarnitur nicht.

Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz sucht deshalb nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Besonders wichtig sind die Angaben des jungen Paares, das dem verletzten Mann geholfen hat. Hast du den Sturz gesehen oder gehörst du zu den beiden Ersthelfern, kannst du dich bei der Polizei melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/65-4110 entgegengenommen.