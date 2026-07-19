Abfallwirtschaft schafft neue „Green Jobs“ in Österreich

In Österreichs Gemeinden wächst die Abfallwirtschaft zum Hoffnungsmarkt: In den nächsten zehn Jahren könnten rund zehn Prozent mehr Stellen entstehen. Gleichzeitig sorgen Akkus, Mikroplastik und neue Abfallarten für Druck.

Holding-Graz-Vorständin Alexandra Loidl erwartet mehr Arbeitsplätze in der kommunalen Abfallwirtschaft. Gleichzeitig stellen falsch entsorgte Akkus und neue Abfallarten die Betriebe vor zusätzliche Aufgaben.

Holding-Graz-Vorständin Alexandra Loidl erwartet mehr Arbeitsplätze in der kommunalen Abfallwirtschaft. Gleichzeitig stellen falsch entsorgte Akkus und neue Abfallarten die Betriebe vor zusätzliche Aufgaben.

Mehr als eine Milliarde Euro Jahresumsatz, über 6.000 Arbeitsplätze und 4,4 Millionen Tonnen bewegte Abfallmaterialien: Die 39 kommunalen Mitgliedsbetriebe der VÖA bilden einen bedeutenden Wirtschaftszweig. Sie versorgen mit ihren Leistungen mehr als sechs Millionen Menschen in Österreich. Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit sieht VÖA-Präsidentin Alexandra Loidl den Sektor als Wachstumsfeld. Gemeinden tragen dabei die Verantwortung, Sammlung, Entsorgung und die nötige Infrastruktur zu organisieren.

Klar trennen

Damit Abfälle weiterverwertet werden können, braucht es vor allem eine saubere Trennung. Loidl betont: „Es braucht klare Informationen, denn die Bürger sind der wichtigste Partner für die Trennung und die darauf basierende weitere Verwertbarkeit von Abfällen.“ Genau deshalb will die VÖA ihre Mitglieder stärker vernetzen und Informationen bündeln. Gleichzeitig sollen Kreislaufwirtschaft, Daseinsvorsorge sowie Umwelt- und Klimaschutz abgesichert werden.

Akkus als Risiko

Besonders sichtbar wird der Wandel bei Batterien und Akkus. VÖA-Geschäftsführer Ferdinand Koch warnt: „Die Brandfälle in Abfallsammelstellen nehmen dramatisch zu“. Ursache sind batterie- und akkubetriebene Geräte, die falsch entsorgt werden. Deshalb wird verstärkt darüber informiert, wie Batterien und Akkus aus dem Restmüll ferngehalten werden können.

Neue Sammelwege

Neben Akkus rücken auch neue Abfallarten in den Mittelpunkt. Dazu zählen etwa Kaffeekapseln, Gipskartonabfälle, Mineralfaserplatten, Mikroplastik und PFAS. Altstoffsammelzentren und Ressourcenparks sollen deshalb in Zukunft wichtiger werden, wobei Gemeinden auch überregional zusammenarbeiten können. Gleichzeitig stellt sich die Branche auf Abfälle aus neuen Produkten ein, die erst später in größeren Mengen anfallen werden.

Mehr grüne Jobs

Mit den neuen Aufgaben steigt auch der Personalbedarf. Loidl stellt für die kommende Dekade einen Stellenzuwachs von zehn Prozent in Aussicht. Sie sagt: „Unser Tätigkeitsfeld wird immer breiter, und als tatsächlicher Teil der so genannten ‚Green Jobs‘ konnten wir auch das Image der tendenziell ‚schmutzigen‘ Arbeit weitgehend ablegen.“ Zusätzlich braucht es laut Koch mehr Zusammenarbeit mit Herstellern, damit nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft von Anfang an mitgedacht werden.