Laser-Attacke auf Flugzeug im Anflug auf Graz: Polizei ermittelt

Gefährlicher Zwischenfall am Himmel über Graz: Ein grüner Laserstrahl blendete die Besatzung eines Privatflugzeugs im Landeanflug. Die Polizei ermittelt, dem Täter drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Ein Trainingsflug ist am Donnerstagabend beinahe von einem gefährlichen Zwischenfall überschattet worden. Während des Landeanflugs auf den Flughafen Graz wurde die Besatzung eines Privatflugzeugs mehrfach mit einem grünen Laser geblendet. Nur das besonnene Handeln der Piloten verhinderte Schlimmeres.

Laser trifft Cockpit im Landeanflug

Das zweimotorige Privatflugzeug war von Wiener Neustadt in Richtung Graz unterwegs. Gegen 22.10 Uhr befand sich die Maschine mit einem 47-jährigen Fluglehrer und zwei Flugschülern an Bord bereits im Landeanflug auf den Flughafen Graz, als plötzlich mehrfach ein grüner Laserstrahl auf das Cockpit gerichtet wurde. Zu diesem Zeitpunkt flog das Flugzeug in einer Höhe von rund 500 Metern.

Besatzung reagiert richtig

Trotz der Blendung behielt die Crew die Kontrolle über die Maschine. Der 35-jährige Pilot setzte das geplante Touch-and-Go-Manöver am Flughafen Graz erfolgreich um. Anschließend wurde der Trainingsflug ohne weitere Zwischenfälle in Richtung Süden fortgesetzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Unmittelbar nach dem Vorfall verständigte die Besatzung über Funk die Austro Control, die Anzeige bei der Polizei erstattete. Eine Fahndung im Bereich der Grazer Innenstadt, aus dem der Laserstrahl nach bisherigen Erkenntnissen gekommen sein dürfte, blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt.

Bis zu zehn Jahre Haft möglich

Die Polizei warnt eindringlich vor den Folgen solcher Taten. Was viele als harmlosen Streich ansehen, kann im Cockpit eines Flugzeugs gefährliche Auswirkungen haben. Schon eine kurzzeitige Blendung kann Pilotinnen und Piloten in einer besonders sensiblen Flugphase erheblich beeinträchtigen und Menschenleben gefährden. Wer ein Luftfahrzeug absichtlich mit einem Laserpointer anstrahlt, muss laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren rechnen. Kommt es infolge einer solchen Tat zu schweren Folgen, können die Strafen noch deutlich höher ausfallen.