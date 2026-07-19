BILLA spendet nach dem CSD in Graz mehr als 2.200 Euro

Aus Grillwürsten, Leberkäse und vielen kleinen Spenden wurde eine große Hilfe: Nach der CSD-Parade in Graz übergab BILLA mehr als 2.200 Euro an die RosaLila PantherInnen und setzt damit ein Zeichen für Vielfalt.

BILLA spendete 2.262,72 Euro an die RosaLila PantherInnen, die sich seit vielen Jahren für die Anliegen der LGBTQIA+-Community in der Steiermark einsetzen.

BILLA spendete 2.262,72 Euro an die RosaLila PantherInnen, die sich seit vielen Jahren für die Anliegen der LGBTQIA+-Community in der Steiermark einsetzen.

Die CSD-Parade Ende Juni hat nicht nur tausende Menschen in die Grazer Innenstadt, dem Stadtpark und in den Volksgarten gelockt, sondern auch eine beachtliche Spendensumme ermöglicht. Mit einer Benefizaktion im Stadtpark sammelte BILLA 2.262,72 Euro, die nun den RosaLila PantherInnen zugutekommen.

Grillstand wurde zur Spendenaktion

Während der CSD-Parade am 27. Juni betreute ein 13-köpfiges Team von BILLA-Mitarbeitern einen Grillstand im Grazer Stadtpark. Besucher konnten sich gegen eine freiwillige Spende mit Bratwürsten, Käsekrainern, Leberkäse oder einer veganen Alternative stärken. Auch Regenbogen-Rouladen aus der BILLA-Konditorei wurden angeboten. Am Ende des Tages kamen 2.262,72 Euro zusammen.

©Billa Ein 13-köpfiges Team aus BILLA Mitarbeiter:innen war freiwillig vor Ort im Einsatz und kümmerte sich mit großem Engagement um die Ausgabe der Speisen und den Grillbetrieb.

Unterstützung für die RosaLila PantherInnen

Mit dem Spendenerlös von 2.262,72 Euro unterstützte BILLA die RosaLila PantherInnen, die sich seit vielen Jahren für die Anliegen der LGBTQIA+-Community in der Steiermark einsetzen. „Vielfalt, Respekt und ein wertschätzendes Miteinander sind zentrale Werte, die wir bei BILLA jeden Tag leben. Es freut mich sehr, dass wir im Rahmen der CSD-Parade in Graz nicht nur Präsenz zeigen, sondern auch einen konkreten Beitrag leisten konnten. Die Aktion machte einmal mehr deutlich, wie gesellschaftliches Engagement, Teamgeist und sichtbare Unterstützung für Vielfalt Hand in Hand gehen können. Die Spende an die RosaLila PantherInnen ist ein starkes Zeichen der Unterstützung für eine offene und vielfältige Gesellschaft“, erklärt Peter Gschiel, BILLA Vertriebsdirektor für die Steiermark und das Süd-Burgenland.