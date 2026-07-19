Endlich wieder baggern: Beachvolleyball kehrt ins Grazer „Margerl“ zurück

Nach Jahren voller Unsicherheit können Sportbegeisterte im Grazer Margaretenbad wieder zum Volleyball greifen. Der Beachvolleyballplatz ist ab sofort geöffnet, zumindest für diesen Sommer.

Lange mussten Freizeitsportler darauf warten, jetzt ist es soweit: Der Beachvolleyballplatz im Margaretenbad ist wieder geöffnet. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit fliegt im Sand des beliebten Grazer Freibads wieder der Ball über das Netz. Seit kurzem können Besucher den Beachvolleyballplatz wieder nutzen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gespielt wird täglich von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. Zwischen 12 und 15 Uhr bleibt der Platz geschlossen. Damit kehrt ein beliebtes Freizeitangebot ins Margaretenbad zurück, wenn auch vorerst nur für die heurige Sommersaison.

Rechtsstreit beschäftigte Behörden jahrelang

Die Sperre des Platzes hatte für viel Unverständnis gesorgt. Hintergrund war ein seit 2006 andauernder Rechtsstreit. Anrainer hatten sich durch den Spielbetrieb gestört und rechtliche Schritte eingeleitet. Im Zuge des Verfahrens stellte sich heraus, dass der Umbau eines früheren Funcourts zu einem Beachvolleyballplatz im Jahr 2005 ein neues Bauverfahren erforderlich gemacht hätte. Dieses war jedoch nicht durchgeführt worden. Es folgten Bescheide, Beschwerden und Gutachten, die den Betrieb der Anlage über viele Jahre hinweg erschwerten.

Vorerst nur für diesen Sommer

Bereits im Vorjahr durfte der Platz nur auf Grundlage eines zeitlich befristeten Baubescheids genutzt werden. Auch heuer ist das Comeback zunächst auf die laufende Sommersaison beschränkt. Eine endgültige rechtliche Lösung für den dauerhaften Betrieb steht weiterhin aus.