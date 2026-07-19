Bis zu 15.000 Euro: Graz zahlt jetzt Geld für grüne Umbauten

Wer in Graz sein Grundstück begrünt, Flächen entsiegelt oder Regenwasser nutzt, kann jetzt kräftig sparen. Mit einer neuen Förderung unterstützt die Stadt Privatpersonen mit Zuschüssen von bis zu 15.000 Euro.

Wer seinen Garten klimafit machen oder das eigene Haus begrünen möchte, kann sich künftig einen Teil der Kosten von der Stadt zurückholen.

Wer seinen Garten klimafit machen oder das eigene Haus begrünen möchte, kann sich künftig einen Teil der Kosten von der Stadt zurückholen.

Wer seinen Garten klimafit machen oder das eigene Haus begrünen möchte, kann sich künftig einen Teil der Kosten von der Stadt zurückholen. Graz startet eine neue Umweltförderung, die Privatpersonen bei Maßnahmen gegen Hitze und Starkregen finanziell unterstützt.

Förderung für Bäume, Dächer und Innenhöfe

Mit dem neuen Förderprogramm will die Stadt mehr Grün in private Gärten, Innenhöfe und auf Hausdächer bringen. Unterstützt werden unter anderem das Pflanzen von Bäumen, begrünte Fassaden und Dächer, die Entsiegelung versiegelter Flächen sowie Anlagen zur Nutzung von Regenwasser. Ziel ist es, Graz besser auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Mehr Grünflächen sorgen für Schatten und Kühlung, während entsiegelte Böden Regenwasser besser aufnehmen können und so bei Starkregen entlasten.

Je nach Maßnahme können Grazer unterschiedliche Förderungen beantragen: Stadtbäume: 50 Prozent der Kosten, bis zu 700 Euro pro Baum (maximal zehn Bäume pro Standort)

Entsiegelung: 50 Euro pro Quadratmeter, maximal 15.000 Euro pro Projekt

Fassadenbegrünung: bis zu 70 Prozent der Errichtungskosten, maximal 7.000 Euro

Dachbegrünung bei Bestandsgebäuden: bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal 10.000 Euro

Regenwassernutzung: 250 Euro pro Kubikmeter Speichervolumen, maximal 5.000 Euro

Mehr Grünmaßnahmen forciert

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ruft die Grazer dazu auf, auch auf privaten Grundstücken Maßnahmen für mehr Grün umzusetzen. Jeder gepflanzte Baum, jede begrünte Fassade und jeder entsiegelte Innenhof trage dazu bei, die Stadt lebenswerter zu machen und besser gegen Hitze sowie Starkregen zu wappnen. Mit der neuen Förderung ergänzt Graz bestehende Maßnahmen im öffentlichen Raum und setzt nun verstärkt auf die Unterstützung privater Projekte.