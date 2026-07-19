Gratis durch Graz: Die beliebte Sommerbim fährt wieder los

Nostalgie auf Schienen: Die beliebte Sommerbim ist wieder in Graz unterwegs. Bis Mitte September können Fahrgäste jedes Wochenende kostenlos mit historischen Straßenbahnen durch die Stadt fahren.

Wer eine Fahrt mit einer historischen Straßenbahn erleben möchte, hat auch heuer wieder die Gelegenheit dazu.

Wer eine Fahrt mit einer historischen Straßenbahn erleben möchte, hat auch heuer wieder die Gelegenheit dazu.

Wer eine Fahrt mit einer historischen Straßenbahn erleben möchte, hat auch heuer wieder die Gelegenheit dazu. Die Sommerbim ist bis 13. September an jedem Samstag und Sonntag unterwegs und die Mitfahrt ist kostenlos.

Oldtimer fahren durch Graz

Seit ihrer Premiere im Jahr 2018 hat sich die Sommerbim zu einem beliebten Sommerprogramm für Grazer und Touristen entwickelt. Auch heuer sind wieder historische Straßenbahnen aus verschiedenen Jahrzehnten im Einsatz. Die Fahrzeuge verkehren an den Wochenenden jeweils zwischen 12 und 18 Uhr. Je nach Einsatztag führt die Strecke vom Jakominiplatz zur Laudongasse, einzelne Fahrten können davon abweichen.

Mitfahren kostet nichts

Die Fahrt mit der Sommerbim ist kostenlos. Wer möchte, kann mit einer freiwilligen Spende zum Erhalt der historischen Fahrzeuge beitragen. Als kleines Dankeschön gibt es süße Überraschungen. Die Sommerbim fährt noch bis Sonntag, 13. September 2026, jeweils samstags und sonntags. Damit gibt es an insgesamt mehreren Wochenenden die Möglichkeit, Graz aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben.