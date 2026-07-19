Nach Jahrzehnten ist Schluss: Dieser BILLA in Graz sperrt zu

Für viele Grazer gehörte dieser Markt jahrzehntelang zum Alltag. Ende Juli gehen im Billa in der Annenstraße endgültig die Lichter aus. Die Filiale schließt nach vielen Jahren an einem bekannten Standort.

Wer regelmäßig durch die Annenstraße spaziert, dürfte die Hinweistafeln bereits bemerkt haben: Der Billa beim Annenhofkino schließt mit 31. Juli seine Türen. Für viele Grazer endet damit die Geschichte eines Supermarkts, der über Jahrzehnte das Stadtbild geprägt hat.

©Streetview Der Billa beim Annenhofkino schließt mit 31. Juli seine Türen.

Abschied von Kunden

Auf Plakaten im Markt verabschiedet sich der Lebensmittelhändler von seinen Kundinnen und Kunden. Dort ist zu lesen: „Wir danken Ihnen für Ihre Treue.“ Gleichzeitig informiert BILLA über alternative Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung. Künftig können Kunden auf die Filialen in der Annenstraße 65, der Röselmühlgasse 12 oder am Lendplatz 36 ausweichen.

Ein vertrauter Standort verschwindet

Der Supermarkt zählt seit vielen Jahren zu den bekannten Nahversorgern entlang der Annenstraße. Für zahlreiche Anrainer sowie Pendler war er eine feste Anlaufstelle für den täglichen Einkauf. Nur wenige Meter entfernt befand sich über viele Jahre auch der ehemalige Merkur-Markt, der im Zuge der österreichweiten Umstellung der Handelskette im April 2021 in BILLA Plus umbenannt wurde. Während dieser Standort bestehen blieb, endet für den benachbarten BILLA nun die Geschichte.