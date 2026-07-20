Über 200 Teilnehmer: Grazer Innenstadt wurde beim „Rave Run“ zur Partymeile

Laufschuhe, DJ-Beats und jede Menge gute Stimmung: Mehr als 200 Teilnehmer verwandelten die Grazer Innenstadt beim ersten "Rave Run" in eine Partymeile. Nach sechs Kilometern wurde auf einer Dachterrasse weitergefeiert.

Laufen muss nicht immer nur schweißtreibend sein – das hat der erste Grazer „Rave Run“ am Donnerstagabend eindrucksvoll bewiesen. Mehr als 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen machten die Innenstadt gemeinsam mit Gigasport und der Lauf-Community „Girls Run Graz“ zur Open-Air-Party. Mit Live-DJs, Tanzpausen an roten Ampeln und einem Sunset Rave fand das außergewöhnliche Laufevent großen Anklang.

DJ-Beats begleiteten den Lauf durch Graz

Statt auf Bestzeiten lag der Fokus auf Gemeinschaft und Spaß an der Bewegung. Die rund sechs Kilometer lange Strecke führte in gemütlicher „Party Pace“ durch die Grazer Innenstadt. Für den passenden Sound sorgten die DJs Raifu und Noah vom Kollektiv lava.fm. Selbst rote Ampeln wurden an diesem Abend nicht als Hindernis gesehen, die Wartezeit nutzten die Teilnehmer kurzerhand zum Tanzen. Nach dem Lauf ging die Feier auf der Dachterrasse des Paradiso in der Gigasport-Filiale weiter. Bei Drinks, Snacks und Goodies ließen die Läufer den Sommerabend gemeinsam ausklingen.

©Girls Run Graz DJs Raifu und Noah vom DJ Collective lava.fm… ©Girls Run Graz …begleiteten den Rave Run durch Graz.

Neuer Laufschuh konnte getestet werden

Ein besonderes Extra gab es für Laufbegeisterte ebenfalls: Während des Events konnten Teilnehmer den neuen „Cloudmonster“-Laufschuh von On direkt auf der Strecke ausprobieren. Von Seiten Gigasport zeigt man sich mit der Premiere mehr als zufrieden. Ziel sei es gewesen, Menschen über Musik und Bewegung zusammenzubringen und zu zeigen, dass Graz bereit für außergewöhnliche Sportveranstaltungen sei. Dass mehr als 200 Menschen an einem Donnerstagabend mitliefen, zeige, dass das Konzept den Nerv der Zeit getroffen habe.

Aus einem Frauen-Runclub wurde eine große Community

Hinter dem Girls Run Graz stehen Nadine Fasching, Paula Rublé und Franziska Schenner. Die drei Grazerinnen gründeten die Lauf-Community im August 2025 mit einer klaren Vision: einen Ort schaffen, an dem Bewegung ohne Leistungsdruck möglich ist. Wie die Gründerinnen bereits im Interview mit 5 Minuten erzählten, entstand die Idee aus eigenen Erfahrungen in gemischten Laufgruppen. Dort hätten sie oft das Gefühl gehabt, dass Tempo wichtiger sei als Gemeinschaft. Mit ihrem Runclub wollten sie deshalb einen Safe Space schaffen, in dem jede Frau, unabhängig vom Fitnesslevel, einfach mitlaufen kann. Was anfangs mit rund zehn Teilnehmerinnen begann, ist mittlerweile zu einer festen Größe in der Grazer Laufszene geworden. Jeden Montag treffen sich inzwischen regelmäßig zwischen 50 und 80 Frauen zum gemeinsamen Lauf. Neben klassischen Laufeinheiten gehören mittlerweile auch Formate wie Hyrox, Pilates, Yoga oder Early-Bird-Runs zum Angebot.

©Girls Run Graz Die drei Gründerinnen des Girls Run Graz, Paula Rublé (26), Nadine Fasching (29) und Franziska Schenner (29,) freuen sich, dass der Rave Run so gut angenommen wurde.

Rave Run erstmals für alle geöffnet

Mit dem Rave Run wurde das Konzept nun erstmals über den Frauen-Runclub hinaus erweitert. Anders als bei den wöchentlichen Treffen konnten diesmal auch Männer teilnehmen. Die Organisatoren sehen das Event als erfolgreichen Testlauf für weitere stadtweite Laufveranstaltungen. Die Gründerinnen ziehen jedenfalls ein positives Fazit: Dass an einem Sommerabend mehr als 200 Menschen gemeinsam durch Graz liefen und feierten, bestätige ihre Vision, Bewegung als verbindendes Erlebnis zu gestalten. Auch künftig möchten sie gemeinsam mit Partnern aus Sport, Gastronomie und Lifestyle neue Formate entwickeln und das Laufen in Graz noch sichtbarer machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2026 um 10:22 Uhr aktualisiert