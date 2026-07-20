Sturm gegen Hearts: Fanmarsch sorgt für Verkehrsbehinderungen in Graz

Wenn der SK Sturm Graz am Dienstagabend auf Heart of Midlothian FC trifft, wird es auch im Grazer Verkehr zu Einschränkungen kommen. Grund dafür sind ein Fanmarsch sowie ein polizeilicher Sicherheitsbereich rund um das Stadion.

Am Dienstag, 21. Juli, empfängt der SK Sturm Graz den schottischen Club Heart of Midlothian FC im ausverkauften Stadion Liebenau. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Rund um das Spiel müssen sich Grazerinnen und Grazer allerdings auf Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im öffentlichen Verkehr einstellen.

Sicherheitsbereich gilt ab 15 Uhr

Bereits ab 15 Uhr tritt ein von der Polizei verordneter Sicherheitsbereich rund um das Stadion Graz-Liebenau in Kraft. Besucher sollten daher genügend Zeit für die Anreise einplanen und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge leisten. Mehr dazu hier: Champions League Qualifikationsspiel: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Graz.

Fanmarsch durch die Grazer Innenstadt

Die Fans von Heart of Midlothian FC treffen sich zunächst in der Grazer Innenstadt. Gegen 18 Uhr startet ein gemeinsamer Fanmarsch über die Mandellstraße und die Münzgrabenstraße in Richtung Stadion. Zwischen 18 und 19 Uhr ist deshalb mit kurzfristigen Anhaltungen mehrerer Öffi-Linien zu rechnen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 3, 6, 7 und 17 sowie die Buslinien 30, 31, 39 und 66.

Zusätzliche Straßenbahnen vor und nach dem Spiel

Die Straßenbahnlinie 4 verkehrt regulär bis Liebenau Murpark. Zusätzlich setzen die Graz Linien zwischen 19 und 20.30 Uhr drei Einschubstraßenbahnen auf der Strecke Jakominiplatz – Stadion Liebenau ein. Abgesehen von kurzen verkehrs- oder polizeibedingten Anhaltungen sollte der Straßenbahnbetrieb laut den Graz Linien weitgehend planmäßig verlaufen. Nach dem Schlusspfiff, voraussichtlich ab 22.15 Uhr, werden zusätzlich zu den regulären Kursen der Linie 4 sechs Einschubstraßenbahnen am Stadion bereitgestellt. Sie sollen die Fans rasch zurück in Richtung Innenstadt bringen.