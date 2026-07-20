Millionenauftrag: Grazer Andritz baut an Pumpspeicherprojekt in Frankreich mit

Der Grazer Technologiekonzern Andritz hat einen neuen Millionenauftrag aus Frankreich an Land gezogen. Das Unternehmen liefert eine Pumpturbine für ein Pumpspeicherprojekt, das die Energiespeicherung deutlich erhöhen soll.

Der Grazer Technologiekonzern Andritz hat einen weiteren Großauftrag erhalten. Der französische Energieversorger Électricité de France (EDF) beauftragte das Unternehmen mit der Lieferung einer neuen Pumpturbine samt zugehöriger Ausrüstung für das Pumpspeicherprojekt Vouglans/Saut-Mortier im französischen Juragebirge.

Auftrag im Millionenbereich

Der Auftrag hat laut Andritz einen Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und wurde bereits im Auftragseingang für das zweite Quartal 2026 verbucht. Mit dem Projekt soll die Energiespeicherkapazität der Anlage deutlich erhöht, das Stromnetz stabilisiert und die Integration von erneuerbaren Energien verbessert werden.

Ausbau zu einem Drei-Becken-Sytem

Im Zuge des Projekts wird die bestehende Wasserkraftanlage am Fluss Ain zu einem Drei-Becken-System ausgebaut. Dabei werden die Stauseen Coiselet, Saut-Mortier und Vouglans miteinander verbunden. Das Prinzip: Ist der Strombedarf gering, wird Wasser in höher gelegene Speicherbecken gepumpt. Steigt die Nachfrage, fließt das Wasser wieder talwärts und erzeugt über die Pumpturbine Strom. So kann Energie zwischengespeichert und bei Bedarf rasch ins Stromnetz eingespeist werden.

Deutlich mehr Speicherkapazität

Mit der neuen Anlage steigt die Gesamtleistung des Pumpspeicherkraftwerks um rund 80 bis 85 Megawatt. Noch deutlicher fällt der Zuwachs bei der Speicherkapazität aus: Diese soll von bisher 50 auf 250 Gigawattstunden erhöht werden. Laut Andritz ermöglicht das Projekt eine effizientere Nutzung der bestehenden Infrastruktur und ein größeres nutzbares Wasservolumen, wobei ökologische und regionale Anforderungen berücksichtigt werden.

Fertigstellung bis 2031 geplant

Andritz übernimmt die Lieferung der 17-Megawatt-Pumpturbine mit variabler Drehzahl inklusive Planung, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und Turbinenregler. Der Konsortialpartner Ingeteam liefert den Motorgenerator sowie den Vollumrichter für den Betrieb. Die Umsetzung des Projekts ist für den Zeitraum 2026 bis 2031 vorgesehen.