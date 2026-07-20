Kapitän bleibt an Bord: HSG Holding Graz verlängert mit Lukas Schweighofer

Die HSG Holding Graz kann weiter auf ihren Kapitän bauen: Lukas Schweighofer hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und wird das Team auch 2026/27 gemeinsam mit Thomas Eichberger aufs Spielfeld führen.

Die HSG Holding Graz setzt auch in der kommenden Saison auf Kontinuität. Kapitän Lukas Schweighofer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt den Grazern damit auch in der Saison 2026/27 erhalten. Der Kreisläufer wird die Mannschaft in der HLA Meisterliga weiterhin gemeinsam mit Thomas Eichberger als Kapitän auf das Spielfeld führen. Damit setzt der Verein auf das bewährte Führungsduo.

„Eine wichtige Identifikationsfigur“

Große Freude über die Vertragsverlängerung herrscht auch bei Clubmanager Michael Schweighofer: „Luki ist ein echter Ur-Grazer und eine wichtige Identifikationsfigur für unseren Verein. Er gehört zur HSG Holding Graz und wir freuen uns sehr, dass er auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Thomas Eichberger unsere Mannschaft als Kapitän anführen wird.“ Mit der Verlängerung bleibt der HSG Holding Graz nicht nur ein erfahrener Leistungsträger erhalten, sondern auch ein Spieler, der den Verein seit Jahren prägt und für viele Fans als Identifikationsfigur gilt.