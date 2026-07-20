Graz-Umgebung: Auto landet nach Kollision mit Linienbus in Wiese

Ein Linienbus und ein Wagen sind am Montagvormittag in Hart bei Graz zusammengestoßen. Das Auto wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Auto kam es am Montagvormittag, 20. Juli, in Hart bei Graz. Gegen 10.31 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz zur Kreuzung Pachern Hauptstraße/Badstraße alarmiert.

Auto landete nach Zusammenstoß in der Wiese

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten dort ein Linienbus und ein Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab. Anschließend wurde der beschädigte Wagen auf Anweisung der Polizei wieder auf die Fahrbahn gezogen und gesichert abgestellt. Auch der Linienbus musste abgeschleppt werden und wurde bis zu einer nahegelegenen Haltestelle geschleppt. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnten die Einsatzkräfte gegen 11.45 Uhr wieder einrücken. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz mit mehreren Fahrzeugen und neun Feuerwehrkräften sowie die Polizei.