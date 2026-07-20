Vom Kult-Lokal zur Gesundheitswelt: „Biogena Plaza“ am Grazer Färberplatz geplant

Aus einem ehemaligen Grazer Nachtleben-Hotspot soll eine moderne Gesundheitswelt werden: Die Salzburger Firma Biogena plant am Färberplatz eine neue Plaza mit vier Ebenen.

Am Grazer Färberplatz könnte schon bald neues Leben in ein bekanntes Gebäude einziehen. Die Salzburger Gesundheitsfirma Biogena plant dort eine neue „Biogena Plaza“ und will damit einen Standort schaffen, der weit über einen klassischen Shop hinausgeht. Genutzt werden soll jenes markante Gebäude, in dem sich früher die bekannte M1-Bar befand.

Vier Ebenen für Gesundheit und Prävention

Biogena-Gründer und CEO Albert Schmidbauer gab die Pläne selbst über soziale Medien bekannt. Er spricht von einem besonderen Projekt für Graz: „Am Färberplatz, im markanten M1, entsteht eine neue BIOGENA PLAZA – ein Signature Building, das zu uns passt.“ Geplant sei eine Gesundheitswelt auf vier Ebenen. Dort sollen laut Schmidbauer unter anderem Mikronährstoffberatung, Gesundheitschecks, Biohacking-Angebote und Konzepte rund um das Thema Longevity, also gesundes Altern, Platz finden. „Vier Ebenen voller Gesundheit, Prävention, Wohlbefinden und Longevity“, beschreibt der Biogena-Chef das geplante Konzept.

Zweiter BIOGENA-Store in Graz eröffnet

Für das Unternehmen ist die steirische Landeshauptstadt kein neuer Boden. Bereits vor Jahren eröffnete Biogena in Graz einen seiner ersten österreichischen Standorte. „Graz hat für BIOGENA immer eine besondere Bedeutung gehabt. Hier haben wir vor vielen Jahren unseren zweiten BIOGENA Store eröffnet“, schreibt Schmidbauer. Nun wolle man den nächsten Entwicklungsschritt in Graz setzen und die Marke stärker erlebbar machen.

Unternehmen mit internationaler Expansion

Seitens Biogena wurde das Vorhaben gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt. Die Gespräche und Vertragsverhandlungen für den Standort am Färberplatz seien bereits weit fortgeschritten. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Vereinbarung in den kommenden Wochen finalisiert werden. Biogena hat sich seit der Gründung zu einem international tätigen Unternehmen im Bereich Mikronährstoffe entwickelt. Die Firma beschäftigt mittlerweile mehrere hundert Mitarbeiter und ist mit Standorten auch außerhalb Österreichs vertreten. Mit der geplanten Plaza in Graz möchte das Unternehmen nun eine neue Form der Gesundheitsberatung etablieren – mitten in der Innenstadt.