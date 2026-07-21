Reininghaus Graz bekommt süßen Zuwachs: Neue Eisdiele ist eröffnet

Pünktlich zum Sommer gibt es für Reininghaus eine neue Anlaufstelle für Eis-Fans. Im Pavillon an der UNESCO-Esplanade hat eine Eisdiele eröffnet, mit regionalem Eis, veganen Sorten und einem Angebot, das schon frühmorgens startet.

Lange mussten die Bewohner von Reininghaus auf mehr gastronomisches Angebot warten. Nun zieht wieder Leben in den Pavillon an der UNESCO-Esplanade ein.

Lange mussten die Bewohner von Reininghaus auf mehr gastronomisches Angebot warten. Nun zieht wieder Leben in den Pavillon an der UNESCO-Esplanade ein.

Lange mussten die Bewohner von Reininghaus auf mehr gastronomisches Angebot warten. Nun zieht wieder Leben in den Pavillon an der UNESCO-Esplanade ein: Eine neue Eisdiele hat eröffnet und bringt nicht nur Eisbecher, sondern auch Kaffee, Shakes und süße Snacks in den jungen Grazer Stadtteil.

Regionales Eis mitten im neuen Stadtviertel

Nach dem Auszug des bisherigen Lokals war der Pavillon längere Zeit ungenutzt. Jetzt hat Unternehmerin Natascha Weißenbacher die Räumlichkeiten übernommen und bietet dort Sax-Eis an. Auf der Karte stehen zahlreiche klassische und saisonale Sorten, darunter auch vegane Varianten. Neben Eis können Gäste auch Milchshakes, Kaffeespezialitäten und kleine Süßspeisen genießen. Damit entsteht ein neues Treffpunkt-Angebot für Familien, Spaziergänger und alle, die im Stadtteil wohnen oder arbeiten. Eine Besonderheit: Die Eisdiele öffnet bereits ab 6 Uhr morgens. Damit richtet sich das Angebot nicht nur an Eisliebhaber, sondern auch an Pendler, die sich auf dem Weg zur Arbeit noch einen Coffee-to-go holen möchten. Gerade in den Sommermonaten dürfte der Standort direkt am Park und in unmittelbarer Nähe der Straßenbahnhaltestelle viele Besucher anziehen.

Mehr Auswahl für Reininghaus

Mit der Neueröffnung wächst das gastronomische Angebot im jungen Stadtteil weiter. Bislang war die Auswahl überschaubar. Neben wenigen Lokalen fehlten vielen Bewohnern weitere Möglichkeiten zum Einkehren. Dabei leben in Reininghaus inzwischen bereits mehr als 4.000 Menschen. Verschiedene Versuche, zusätzliche Gastronomiebetriebe anzusiedeln, blieben in den vergangenen Jahren nur teilweise erfolgreich. Die neue Eisdiele soll nun dazu beitragen, das Viertel weiter zu beleben.