Champions League: SK Sturm Graz empfängt Hearts zum ersten Pflichtspiel

Für den SK Sturm Graz beginnt heute die neue Saison mit einem echten Kracher. Gegen Heart of Midlothian geht es um den ersten Schritt Richtung Champions League, Tausende Fans sorgen zusätzlich für Ausnahmezustand in Graz.

Wochenlang wurde getestet, trainiert und am Kader gefeilt, jetzt wird es ernst. Der SK Sturm Graz startet am Dienstagabend mit einem echten Härtetest in die neue Saison. Im ausverkauften Stadion Liebenau empfangen die Blackies den schottischen Traditionsklub Heart of Midlothian. Anpfiff der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League ist um 20.30 Uhr.

Die Königsklasse fest im Blick

Für Sturm geht es gleich zu Beginn der Saison um viel. Mit einem Erfolg im Hinspiel würden sich die Grazer eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Edinburgh verschaffen. Kapitän Jon Gorenc Stankovic zeigt sich vor dem Duell optimistisch: Die Mannschaft habe die Vorbereitung intensiv genutzt und fühle sich bereit für den Pflichtspielauftakt. Auch Trainer Fabio Ingolitsch blickt dem Duell selbstbewusst entgegen. Sein Team habe den schottischen Vizemeister genau analysiert und wisse, an welchen Stellen sich Chancen ergeben könnten.

Hearts mit neuem Trainer und vielen neuen Gesichtern

Der Gegner aus Edinburgh reist mit einigen Veränderungen nach Graz. Nach einer erfolgreichen Saison wurde der Kader des schottischen Spitzenklubs kräftig umgebaut. Zudem steht mit Wouter Vrancken ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. Für Sturm bedeutet das zwar zusätzliche Ungewissheit, dennoch sieht man sich auf das Duell gut vorbereitet. Ein Weiterkommen hätte große Bedeutung. In der nächsten Qualifikationsrunde würde entweder Fenerbahçe Istanbul oder Górnik Zabrze warten. Sollte Sturm hingegen ausscheiden, geht der internationale Weg in der Qualifikation zur Europa League weiter.

Fanmarsch sorgt für Verkehrsbehinderungen

Nicht nur sportlich wird der Dienstag besonders: Bereits ab 15 Uhr gilt rund um das Stadion Liebenau ein polizeilicher Sicherheitsbereich. Die Fans von Heart of Midlothian treffen sich zunächst in der Grazer Innenstadt und starten gegen 18 Uhr einen gemeinsamen Fanmarsch über die Mandellstraße und Münzgrabenstraße zum Stadion, 5 Minuten hat bereits berichtet: Sturm gegen Hearts: Fanmarsch sorgt für Verkehrsbehinderungen in Graz. Zwischen 18 und 19 Uhr ist deshalb mit kurzfristigen Sperren und Anhaltungen mehrerer Straßenbahn- und Buslinien zu rechnen. Die Graz Linien setzen vor und nach dem Spiel zusätzliche Straßenbahnen ein, um die An- und Abreise der Fans zu erleichtern.