Alarmserie in Feldkirchen bei Graz: Feuerwehr im Dauereinsatz

Kaum war ein Einsatz beendet, folgte schon der nächste. Für die Feuerwehr Feldkirchen bei Graz wurde das Wochenende zum echten Kraftakt vom Brand- und Gasalarm über einen Bootseinsatz bis hin zur Baumbergung.

Für die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz blieb am vergangenen Wochenende kaum Zeit zum Durchatmen. Innerhalb weniger Stunden mussten die Einsatzkräfte gleich zu mehreren Alarmierungen ausrücken. Die Bandbreite reichte von einem gefährlichen Zwischenfall in einem Gewerbebetrieb bis zu einem Wasserdiensteinsatz am Schwarzlsee.

©Feuerwehr Feldkirchen Die Bandbreite reichte von einem gefährlichen Zwischenfall in einem Gewerbebetrieb bis zu einem Wasserdiensteinsatz am Schwarzlsee.

Brand- und Gasalarm in Gewerbebetrieb

Den Auftakt machte am Samstag ein Alarm in einem Feldkirchner Unternehmen. Zunächst wurde die Feuerwehr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage verständigt. Vor Ort zeigte sich jedoch rasch, dass mehr dahintersteckte. Eine technische Störung an einer Heizungsanlage hatte zu einer kritischen Situation geführt. Dampf und Flüssigkeit traten in mehreren Bereichen aus, wodurch nicht nur weitere Brandmelder, sondern auch ein Gasalarm ausgelöst wurden. Zudem registrierten die Einsatzkräfte Anlagentemperaturen von mehr als 120 Grad Celsius. Gemeinsam mit Technikern sicherte die Feuerwehr die Anlage ab und konnte eine weitere Gefährdung verhindern.

Polizei fordert technische Hilfe an

Am Sonntagvormittag stand bereits der nächste Einsatz an. Diesmal unterstützte die Feuerwehr auf Anordnung der Polizei bei einer technischen Hilfeleistung. Dabei musste eine Haustüre fachgerecht verschlossen werden. Am Nachmittag folgte die nächste Alarmierung. Die Feuerwehr wurde zu einem Wasserdiensteinsatz am Schwarzlsee gerufen. Dafür kamen sowohl das Wechselladerfahrzeug mit Kran als auch das Feuerwehrboot zum Einsatz. Während ein Teil der Mannschaft noch am See arbeitete, wurde es im Feuerwehrhaus erneut hektisch.

Parallel auch noch Baum über Straße

Denn während der Wasserdiensteinsatz lief, mussten die im Rüsthaus verbliebenen Kameradinnen und Kameraden zu einer weiteren Alarmierung ausrücken. In der Au galt es, einen umgestürzten Baum zu beseitigen und die betroffene Stelle wieder sicher passierbar zu machen.