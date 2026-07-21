„Du bist nicht allein“: Graz macht Hilfe für die Seele jetzt sichtbar

Mit einer neuen Vitrine am Joanneumring macht Graz jetzt auf ein wichtiges Hilfsangebot aufmerksam. Sie weist auf den Online-Stadtplan für seelische Gesundheit hin und soll Betroffenen den Weg zu Unterstützung erleichtern.

Auf das Angebot macht nun auch eine neue Informationsvitrine am Joanneumring aufmerksam.

Auf das Angebot macht nun auch eine neue Informationsvitrine am Joanneumring aufmerksam.

Wer psychisch belastet ist, weiß oft nicht, an wen er sich wenden kann. Genau hier setzt die Stadt Graz mit ihrer Kampagne „Du bist nicht allein“ an. Herzstück ist ein digitaler Stadtplan, der Hilfsangebote auf einen Blick zeigt und Betroffenen sowie Angehörigen den Zugang zu Unterstützung erleichtern soll.

Hilfe auf einen Blick

Unter www.graz.at/seelischegesundheit finden Grazer einen Online-Stadtplan, der Einrichtungen und Anlaufstellen rund um das Thema psychische Gesundheit bündelt. Er bietet einen Überblick über die psychosoziale Versorgungslandschaft der Stadt und zeigt, wo Menschen in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung erhalten. Auf das Angebot macht nun auch eine neue Informationsvitrine am Joanneumring aufmerksam.

Psychische Belastungen bleiben oft verborgen

Während körperliche Beschwerden meist sofort erkannt werden, bleiben seelische Krisen häufig unsichtbar. Viele Betroffene zögern, über ihre Situation zu sprechen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, oft aus Scham oder Angst vor Vorurteilen. Mit der Kampagne möchte die Stadt genau diese Hürden abbauen. Ziel ist es, psychische Gesundheit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, Tabus zu brechen und Menschen zu ermutigen, frühzeitig Unterstützung zu suchen.

„Hilfe zu suchen, ist kein Tabu“

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer betont: „Psychische Belastungen betreffen viele Menschen und trotzdem bleibt es oftmals noch ein Tabu, Hilfe zu suchen oder darüber zu sprechen.“ Gerade deshalb sei es wichtig, Hilfsangebote sichtbar zu machen und den ersten Schritt so einfach wie möglich zu gestalten.

©Stadt Graz/Foto Fischer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer betont: „Psychische Belastungen betreffen viele Menschen und trotzdem bleibt es oftmals noch ein Tabu, Hilfe zu suchen oder darüber zu sprechen.“

Teil der „Wochen der seelischen Gesundheit“

Die Initiative ist Teil der Wochen der seelischen Gesundheit in Graz. Mit Aktionen im öffentlichen Raum, Informationsveranstaltungen und Diskussionsformaten soll das Thema stärker in den Mittelpunkt rücken. Den Abschluss bildet der Tag der seelischen Gesundheit am 15. Oktober 2026 im großen Saal der Arbeiterkammer Graz.