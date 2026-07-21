Rätselhafte blaue Zahlen auf Grazer Radwegen: Das bedeuten sie

Immer mehr Radfahrer entdecken große blaue Zahlen auf Grazer Radwegen. Was bedeuten sie? Hinter den neuen Markierungen steckt ein System, das das Radfahren in der Stadt einfacher und sicherer machen soll.

Ob eine große 0, eine 5 oder eine 12, wer derzeit mit dem Fahrrad durch Graz unterwegs ist, stößt immer häufiger auf auffällige blaue Zahlen auf der Fahrbahn. Viele fragen sich, was dahintersteckt. Die Antwort: Sie sind Teil eines völlig neuen Orientierungssystems für Radfahrer.

13 Hauptrouten führen durch Graz

Mit den blauen Markierungen macht die Stadt erstmals ihr Hauptradroutennetz sichtbar. Insgesamt gibt es 13 Hauptradrouten, die wichtige Ziele in Graz miteinander verbinden. Die Nummerierung folgt dabei einer einfachen Logik: Ausgangspunkt ist der Innenstadt-Radring, der die Nummer 0 trägt. Von dort verlaufen die weiteren Routen sternförmig in die verschiedenen Stadtteile und darüber hinaus, etwa die Route 2 Richtung Gratkorn, die Route 7 Richtung Raaba oder die Route 12 nach Eggenberg.

Nicht der kürzeste, sondern der sicherste Weg

Die neuen Radrouten wurden bewusst nicht nach der kürzesten Strecke geplant. Stattdessen setzt die Stadt auf Verbindungen, die möglichst sicher, komfortabel und zügig befahrbar sind. „Mein Ziel ist es, ein Radnetz in Graz zu schaffen, auf dem man sicher, schnell und gut orientiert durch Graz und darüber hinaus kommt. Mit jedem Lückenschluss wird dieses Netz besser. So schaffen wir Verbindungen, die im Alltag wirklich genutzt werden“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

©Stadt Graz „Mit jedem Lückenschluss wird dieses Netz besser. So schaffen wir Verbindungen, die im Alltag wirklich genutzt werden“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Blaue Zahlen stehen auch für Qualität

Die Markierungen dienen jedoch nicht nur der Orientierung. Sie zeigen auch an, dass ein Streckenabschnitt bereits den Qualitätsansprüchen der Stadt entspricht. Markiert werden nur jene Bereiche, die bereits sicher und komfortabel ausgebaut sind. Mit jedem weiteren Ausbau wächst deshalb auch das sichtbare Hauptradroutennetz. Derzeit sind bereits mehr als 30 Kilometer der insgesamt knapp 100 Kilometer langen Hauptradrouten entsprechend gekennzeichnet. Vollständig markiert sind aktuell der Innenstadt-Radring (Route 0) sowie die Route 12 Richtung Eggenberg.

Weitere Strecken kommen dazu

Schon bald soll das Netz weiter wachsen. Als nächster großer Schritt gilt die Route 2 Richtung Gratkorn. Sobald der Pongratz-Moore-Steg fertiggestellt ist, kann auch diese Verbindung durchgängig beschildert werden. Parallel dazu werden weitere Lücken im Radwegenetz geschlossen. Ziel ist ein durchgängiges und leicht verständliches Leitsystem, das Radfahrern die Orientierung erleichtert. Das neue System endet nicht an der Grazer Stadtgrenze. Gemeinsam mit dem Land Steiermark wird das Leitsystem bereits in zahlreichen Umlandgemeinden umgesetzt. Wer etwa Richtung Raaba radelt, bleibt auch außerhalb von Graz auf derselben nummerierten Route unterwegs. Masterplaner Stefan Bendiks bringt das Ziel auf den Punkt: „Ein gutes, durchgängiges Netz ohne Lücken ist das A und O für den Radverkehr. Das neue Leitsystem macht dieses Netz intuitiv lesbar und hilft Radfahrenden, die sicherste und komfortabelste Route zu finden.“