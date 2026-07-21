Defensive verstärkt: GAK verpflichtet Liam Hermesh

Der GAK 1902 hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen. Mit Liam Hermesh wechselt ein 22-jähriger defensiver Mittelfeldspieler aus Israel nach Graz und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Der GAK 1902 verstärkt sein defensives Mittelfeld mit Liam Hermesh. Der 22-jährige Israeli wurde beim Traditionsklub Maccabi Haifa ausgebildet und bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit in die Murstadt. Bereits im Nachwuchs absolvierte Hermesh sechs Partien in der UEFA Youth League. Nach einer Leihe zu Hapoel Afula in die zweite israelische Liga, wo er in 29 Spielen ein Tor erzielte, kehrte er nach Haifa zurück. Für Maccabi Haifa kam er anschließend zehnmal in der höchsten israelischen Spielklasse zum Einsatz.

Cupsieger mit Sheriff Tiraspol

Im Herbst 2025 folgte der Schritt ins Ausland. Hermesh wechselte zum moldauischen Spitzenklub Sheriff Tiraspol, für den er 15 Ligaspiele absolvierte. Besonders erfolgreich verlief seine Zeit im nationalen Cup: Mit Sheriff gewann er den moldauischen Pokal und steuerte im Finale sogar einen Treffer zum Titelgewinn bei. Insgesamt blickt der defensive Mittelfeldspieler auf 65 Pflichtspiele mit vier Toren und einer Vorlage zurück. Beim GAK soll er künftig vor allem für Stabilität im Zentrum sorgen und die Defensive absichern.

Wawra: „Genau diese Stabilität wollen wir“

Sportdirektor Tino Wawra sieht im Neuzugang großes Potenzial: „Liam ist laufstark und arbeitet gegen den Ball außergewöhnlich fleißig, genau diese Stabilität wollen wir im Zentrum haben. Mit 22 hat er noch viel Entwicklung vor sich. Dass Ferdinand Feldhofer schon mit einigen israelischen Spielern gearbeitet hat, erleichtert ihm den Start zusätzlich.“

Hermesh freut sich auf die Fans

Auch der Neuzugang blickt voller Vorfreude auf seine Zeit in Graz: „Ich freue mich riesig, Teil dieses großartigen Vereins mit seiner stolzen Tradition zu werden. Ich kann es kaum erwarten, am Platz zu stehen, vor unseren Fans zu spielen und diese besondere Atmosphäre zu erleben. Ich bin überzeugt, dass eine besondere Saison vor uns liegt, und ich verspreche, in jedem Training und in jedem Spiel alles zu geben. Ich brenne darauf, endlich im Stadion aufzulaufen.“