Vermisste Frau? Großeinsatz beim Schwarzlsee sorgte für Aufregung

Ein Notruf hat am Sonntagnachmittag ein umfangreiches Aufgebot an Einsatzkräften zum Schwarzl Freizeitzentrum in Premstätten geführt. Gegen 15.30 Uhr wurde gemeldet, dass eine Frau im Schwarzlsee untergegangen sein könnte. Daraufhin startete eine groß angelegte Suchaktion auf und im Wasser. Wie die Österreichische Wasserrettung Regionsstelle Süd-Ost mitteilt, habe am Schwarzlsee „ein umfangreicher Sucheinsatz nach einer vermutlich vermissten Person stattgefunden. Die Maßnahmen hätten sich von Nachmittags bis in den frühen Abendstunden“ erstreckt und seien schließlich „nach mehreren Stunden mit ungewissem Ausgang beendet“ worden.

Taucher, Boote, Drohnen und Hubschrauber im Einsatz

An der Suchaktion beteiligten sich zahlreiche Organisationen. Neben der Wasserrettung standen auch umliegende Feuerwehren, Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Suche erfolgte sowohl vom Wasser als auch aus der Luft. Laut Wasserrettung wurde gemeinsam mit Booten und Tauchern im Einsatzgebiet nach der abgängigen Person gesucht. Zusätzlich kamen Drohnen sowie der Polizeihubschrauber zum Einsatz, um das Areal möglichst rasch und umfassend abzusuchen.

Keine Hinweise auf vermisste Person

Wie die Polizei informiert, konnte die Situation nicht eindeutig rekonstruiert werden. Zwar soll eine Frau im Wasser beobachtet worden sein, die sich möglicherweise in einer Notlage befand. Danach verlor sich jedoch ihre Spur. Die Suche wurde schließlich mit Einbruch der Dämmerung eingestellt. Auch die anschließenden Ermittlungen brachten laut Polizei keine Anhaltspunkte für eine tatsächlich vermisste Person. Weder wurden am See zurückgelassene Kleidung oder ein Fahrzeug gefunden, noch langte bislang eine Vermisstenanzeige ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau den See selbstständig und unbemerkt verlassen hat. Die Hintergründe des Vorfalls bleiben vorerst unklar.