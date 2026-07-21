Zeugenaufruf: Unbekannter attackiert Senior (94) und flüchtet mit Geld

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, am Dienstag, 14. Juli 2026, einen 94-jährigen Grazer in Puntigam beraubt und leicht verletzt zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 94-Jährige befand sich zwischen 11.30 und 11.45 Uhr in einer Bankfiliale in der Triesterstraße. Anschließend verließ er diese und war am Ruthardweg auf Höhe Hausnummer 3 unterwegs. Eigenen Angaben zufolge hätte sich ihm von hinten ein unbekannter Täter genähert und ihm die unter dem Arm eingeklemmte Tasche gewaltsam entrissen. Dabei sei er leicht verletzt worden. Der Unbekannte wäre dann mit der Tasche, in der sich unter anderem ein Handy und mehrere hundert Euro Bargeld befunden hätte, in die Triesterstraße Richtung Norden geflüchtet.

Personsbeschreibung laut Auskunft des 94-Jährigen: Mann, zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß, helle Haut, kurze brünette Haare, rundliches Gesicht, stärkere Statur, bekleidet war er mit einem hellen Hemd und einer dunklen Hose.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles. Sachdienliche Hinweise sind an den Journaldienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Graz, unter der Telefonnummer.: 059 133/65 3333, erbeten.