Trauer um Feuerwehr-Legende: „War ein Mensch mit einem großen Herzen“

Große Trauer herrscht aktuell beim Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung sowie bei der FF Nestelbach bei Graz. Der langjährige Kamerad und Ehrenabschnittsbrandinspektor Franz Fessl hat seine Augen für immer geschlossen.

Die steirische Feuerwehrfamilie muss Abschied von einer ihrer prägenden Persönlichkeiten nehmen. Wie der Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung in einem bewegenden Nachruf bekannt gab, ist Franz Fessel am 21. Juli 2026 im Alter von 90 Jahren verstorben. „Über 73 Jahre war er „ein fixer und prägender Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bei Graz“, heißt es in dem Statement. In dieser Zeit prägte er die Entwicklung der Blaulichtorganisation entscheidend mit und übernahm zahlreiche Führungsaufgaben.

Über 73 Jahre im Einsatz für die Feuerwehr

Fessel gehörte der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bei Graz seit dem Jahr 1952 an. Seine Laufbahn führte ihn zunächst von 1962 bis 1974 in die Funktion des Feuerwehrkommandant-Stellvertreters. Anschließend stand er der Feuerwehr von 1974 bis 1990 als Kommandant vor. Darüber hinaus war Fessel von 1982 bis 2002 Abschnittsfeuerwehrkommandant im Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung. Sein jahrzehntelanger Einsatz machte ihn weit über die Gemeindegrenzen hinaus zu einer bekannten Persönlichkeit im steirischen Feuerwehrwesen.

„Ein großes Stück steirische Feuerwehrgeschichte“

„Nun hat er am 21. Juli 2026 im 91. Lebensjahr die Bühne des Lebens verlassen. Eine Reise ohne Wiederkehr“, so die emotionalen Worte. Weiters würdigt der Bereichsfeuerwehrverband den Verstorbenen mit emotionalen Worten: „Mit Franz Fessel ist ein großes Stück steirische Feuerwehrgeschichte von uns gegangen. Steht doch sein Name für vorbildliches, über 73- jähriges Wirken in der Feuerwehr.“ Der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach bleibt er besonderes mit seiner liebevollen und humorvollen Art in Erinnerung: „Franz war weit mehr als seine Funktionen und Auszeichnungen. Er war ein Mensch mit einem großen Herzen, ein geschätzter Freund und ein Vorbild für Jung und Alt. Seine Herzlichkeit, sein Humor und die vielen gemeinsamen Stunden werden uns stets in dankbarer Erinnerung bleiben. Mit Franz verlieren wir einen verdienten Feuerwehrkameraden, dessen Wirken und Menschlichkeit unvergessen bleiben werden.“

Worte der Anteilnahme

Zum Abschluss richten seine Feuerwehrkollegen ihre Anteilnahme an die Hinterbliebenen: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Gattin und seiner Familie und allen Freunden, die lange Jahre mit ihm gemeinsam durchs Leben gegangen sind. Ein letztes ‚Gut HEIL‘.“