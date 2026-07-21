„Bitte absteigen“: Erste Bilanz zum Radfahrverbot in der Schmiedgasse

Rund drei Monate nach Einführung des tagsüber geltenden Radfahrverbots zeigt sich die Schmiedgasse in Graz verändert. Wo sich früher häufig Radfahrer und Fußgänger den knappen Platz teilen mussten, gehen heute deutlich mehr Menschen ungestört zu Fuß durch die Innenstadt. Fahrräder sind zwar weiterhin zu sehen, allerdings meist geschoben, so wie es in der Fußgängerzone vorgesehen ist. Seit Mitte April gilt zwischen Landhausgasse und Stubenberggasse eine neue Regelung: Von 9 bis 21 Uhr ist das Radfahren untersagt, lediglich in den Nacht- und frühen Morgenstunden darf die Gasse im Schritttempo befahren werden.

Wirte sprechen von mehr Sicherheit

Die neue Situation wird von den Betrieben entlang der Schmiedgasse positiv aufgenommen. Alexander Knoll von der Bar Amouro berichtet, dass sich die Atmosphäre deutlich verändert habe. „Es hat sich merklich gebessert“, sagt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Vor allem Familien mit kleinen Kindern könnten sich nun wesentlich sicherer bewegen. Zudem habe die Gasse an Aufenthaltsqualität gewonnen. Auch Georg Leitner von der Welscher Stub’n sieht klare Vorteile. „Unsere Gäste im Gastgarten haben jetzt einfach Sicherheit“, erklärt er laut dem Medienbericht. Besonders Besucher aus dem Ausland hätten zuvor oft mit Unverständnis darauf reagiert, dass Radfahrer mitten durch die stark frequentierte Fußgängerzone fahren durften. Mittlerweile habe die Schmiedgasse ein ganz neues Flair entwickelt.

Polizei verteilt weiterhin Organmandate

Ganz ohne Verstöße geht es allerdings nicht. Laut Polizei finden in der Schmiedgasse nahezu täglich Kontrollen statt. Dabei werden regelmäßig Organmandate gegen Radfahrer ausgesprochen, die trotz des Verbots unterwegs sind. Nach Angaben der Exekutive werden pro Tag durchschnittlich fünf bis zehn Verwaltungsstrafen verhängt. Gleichzeitig fällt auf, dass jene Personen, die dennoch mit dem Fahrrad durch die Gasse fahren, mittlerweile deutlich langsamer unterwegs sind als noch vor Einführung der neuen Regelung. Die Polizei berichtet außerdem, dass viele Beanstandete wenig Verständnis für die Kontrollen zeigen. Fußgänger und Anrainer würden die verstärkte Präsenz hingegen überwiegend begrüßen.

Weitere Änderungen für die Innenstadt geplant

Die Schmiedgasse könnte nicht die einzige Straße bleiben, in der der Fußverkehr künftig stärker in den Mittelpunkt rückt. Verkehrsreferentin Judith Schwentner plant bereits weitere Umgestaltungen im Zentrum. So soll die Kaiserfeldgasse ab September als barrierefreie Begegnungszone neu gestaltet werden. Zudem wird im Zuge der laufenden Bauarbeiten die Fußgängerzone rund um den Tummelplatz bis zur Hans-Sachs-Gasse und weiter Richtung Bischofplatz erweitert. Für Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner geht das noch nicht weit genug. Er spricht sich dafür aus, auch den Tummelplatz und die Hans-Sachs-Gasse künftig vom Radverkehr freizuhalten. Sein Ziel sei nicht, das Radfahren einzuschränken, sondern die Sicherheit und Aufenthaltsqualität in den am stärksten frequentierten Bereichen der Grazer Innenstadt weiter zu erhöhen.