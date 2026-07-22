Mehrfach Gold: Grazer Chornachwuchs triumphiert in San Francisco

Großer Erfolg für zwei Grazer Nachwuchschöre: Beim internationalen Golden Gate Festival in San Francisco holten der HIB.art.chor und die Green Guys mehrere Auszeichnungen, darunter den Gesamtsieg des Wettbewerbs.

Die Reise nach Kalifornien hat sich für den Grazer Chornachwuchs mehr als ausgezahlt. Beim renommierten Golden Gate International Children’s and Youth Choral Festival 2026 in San Francisco überzeugten der HIB.art.chor und die Green Guys der Singakademie Graz mit ihren Darbietungen. Die beiden Ensembles unter der Leitung von Maria Fürntratt waren als österreichische Vertreter zum internationalen Wettbewerb eingeladen worden, bei dem Jugendchöre aus zahlreichen Ländern zusammenkamen.

Gesamtsieg für HIB.art.chor

Besonders erfolgreich verlief das Festival für den HIB.art.chor. Das Ensemble konnte sich in mehreren Kategorien durchsetzen und gewann Gold in den Bereichen Folk und Sologesang. Zusätzlich gab es eine der höchsten Auszeichnungen des Festivals: den „Choir of Angels Award“. Dieser Preis wird an den Gesamtsieger des Wettbewerbs vergeben. Auch Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr gratulierte den jungen Sängerinnen und Sängern zu ihrem Erfolg. Sie betonte die verbindende Kraft der Musik und hob hervor, dass Chormusik Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammenbringe.

Jüngster Chor sorgt für Aufsehen

Auch die Green Guys der Singakademie Graz konnten in San Francisco aufzeigen. Als jüngster teilnehmender Chor des Festivals erhielten sie gleich mehrere Auszeichnungen. Prämiert wurden ihre Leistungen in den Kategorien zeitgenössische Chormusik, Classical sowie erstmals auch Gospel and Spiritual. Für Chorleiterin Maria Fürntratt war die Teilnahme eine besondere Herausforderung: „Mehr als zweieinhalb Stunden Wettbewerbsprogramm und vier weitere Konzerte waren ein enormes Programm für unseren Chor.“ Umso größer sei die Freude über das Ergebnis und die internationale Anerkennung.

Über 150 Preise in 31 Jahren Chorarbeit

Mit den Erfolgen in Kalifornien konnten die Grazer Chöre auch persönliche Meilensteine feiern. Die zurückgelegten Strecken aller bisherigen Chorreisen summieren sich mittlerweile auf mehr als die Distanz von zehn Weltumrundungen. Zudem blicken die Ensembles auf eine beeindruckende Bilanz zurück: In 31 Jahren Chorarbeit wurden bereits mehr als 150 nationale und internationale Spitzenchorpreise gewonnen. Nach den Wettbewerben stehen für die jungen Sängerinnen und Sänger noch weitere Auftritte sowie ein Besuch in Los Angeles am Programm. Danach geht es für die Chormitglieder in die wohlverdiente Sommerpause.