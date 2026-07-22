15-Jährige verletzt: Polizei sucht Lenker eines grünen Audi

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstagabend im Gemeindegebiet von Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung. Eine 15-jährige Moped-Lenkerin wurde dabei verletzt. Der zweitbeteiligte Lenker beging Fahrerflucht.

Die 15-Jährige wurde von einem grünen Audi gestreift und schwer verletzt.

Die 15-Jährige wurde von einem grünen Audi gestreift und schwer verletzt.

Die 15-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit ihrem Moped auf der Schemerlhöhe in Richtung Norden unterwegs. Hinter einem Gasthaus kam ihr ein grünes Auto entgegen. „Vermutlich der Marke Audi mit Grazer Kennzeichen“, so die Beamten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Jugendliche schwer verletzt

Nach Angaben der Mopedfahrerin verwendete der Mann gerade sein Mobiltelefon. In der Folge geriet er wohl auf ihre Fahrbahnseite. Sie versuchte rechts auszuweichen. Nichtsdestotrotz touchierte die linke Fahrzeugseite des Wagens ihre Körperseite. Daraufhin kam sie zu Sturz und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Sie wurde in das LKH Graz eingeliefert.

Polizei sucht Zeugen

„Der zweitbeteiligte Lenker beging daraufhin Fahrerflucht“, erklärt die Exekutive abschließend. Zeugen des Vorfalls werden daher ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Laßnitzhöhe unter 059133/6144 in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2026 um 06:41 Uhr aktualisiert