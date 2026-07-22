4:0! Sturm Graz feiert Traumstart in die Champions-League-Quali

Besser hätte das Debüt kaum laufen können: Neuzugang Jürgen Heil erzielte beim 4:0 gegen Heart of Midlothian sein erstes Pflichtspieltor für Sturm. Besonders emotional: Noch vor wenigen Jahren stand er selbst auf der Nordtribüne.

Es sind genau diese Geschichten, die Fußball so besonders machen. Jürgen Heil feierte am Dienstagabend nicht nur sein Pflichtspieldebüt für den SK Sturm Graz, sondern krönte es auch mit einem Tor. Ausgerechnet vor der Nordtribüne, auf der er selbst jahrelang als Fan mitgefiebert hatte.

©Leserin Mit dem klaren 4:0-Erfolg gegen Heart of Midlothian legte Sturm Graz den Grundstein für den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League.

Traumdebüt in einer Europacupnacht

Mit dem klaren 4:0-Erfolg gegen Heart of Midlothian legte Sturm Graz den Grundstein für den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Den Schlusspunkt setzte ausgerechnet Neuzugang Jürgen Heil. In der 59. Minute traf der 29-Jährige zum 4:0-Endstand und ließ sich anschließend von den Fans feiern. Für den Steirer war es ein Moment, den er sich schon lange vorgestellt hatte. „Genau so habe ich es mir in Gedanken ausgemalt. Ich stellte mir vor, dass ich nach vorne komme, einen reinschieße und ich mich feiern lasse. Aber dass es dann wirklich so passiert, ist ein Wahnsinn“, sagte Heil nach dem Spiel.

©Leserin Zahlreiche HEart of Midlothian Fans waren extra für das Spiel nach Graz angerreist.

Von der Nordtribüne auf den Rasen

Besonders emotional war der Treffer deshalb, weil Heil die Perspektive kennt. Vor einigen Jahren stand er selbst noch auf der Nordtribüne und unterstützte Sturm als Fan. Nach seinem Tor blickte er sofort hinüber zu den Rängen. „Ich habe geschaut, ob ich den einen oder anderen Spezi entdecke. Aber bei so vielen Menschen war das gar nicht so einfach.“ Für den 29-Jährigen war der Abend deshalb weit mehr als nur ein gelungenes Debüt, es war die Erfüllung eines persönlichen Traums.

Das Ergebnis wirkt klarer, als das Spiel war

So deutlich das 4:0 auf der Anzeigetafel auch aussieht: Einfach war die Aufgabe gegen die Schotten nicht. Vor allem in der ersten Halbzeit setzte Heart of Midlothian Sturm immer wieder unter Druck. Erst nach der Pause drehten die Grazer richtig auf. Innerhalb weniger Minuten erhöhten sie den Druck, gewannen zahlreiche zweite Bälle und entschieden die Partie mit drei Treffern praktisch im Alleingang. „Die ersten beiden Tore nach Standards haben uns in die richtige Richtung gebracht. Danach sind wir besser ins Pressing gekommen und haben viele Ballgewinne erzielt“, analysierte Heil. Trotz des komfortablen Vier-Tore-Vorsprungs warnt Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch davor, das Rückspiel auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wenn wir vier Tore schießen können, können das die Schotten auch“, sagte der Coach nach der Partie. Mit dem überzeugenden Hinspiel hat sich Sturm Graz dennoch eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Der Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League ist zum Greifen nah.