Grazer Hauptbahnhof: Radgarage bleibt bis 2031

Wer mit dem Fahrrad zum Grazer Hauptbahnhof fährt, kann aufatmen. Die beliebte Radstation mit sicheren Stellplätzen, Verleih und Reparaturservice bleibt bis Ende 2031 erhalten. Das hat der Grazer Stadtsenat beschlossen.

Für viele Pendler gehört sie längst zum Alltag: die Radstation am Grazer Hauptbahnhof. Dort können Fahrräder sicher abgestellt, Leihräder ausgeliehen oder kleinere Reparaturen direkt vor Ort erledigt werden. Nun steht fest: Dieses Angebot bleibt auch in den kommenden Jahren bestehen.

Mietvertrag mit den ÖBB verlängert

Der Grazer Stadtsenat hat den Mietvertrag mit den ÖBB bis Ende 2031 verlängert. Damit ist der Weiterbetrieb der Fahrradparkgarage langfristig gesichert. Ziel ist es, den Umstieg zwischen Fahrrad und Bahn möglichst einfach und attraktiv zu gestalten. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Die Radstation macht den Umstieg zwischen Fahrrad und Bahn besonders einfach. Man kann sein Fahrrad sicher abstellen, ein Leihrad ausborgen, bekommt Pannenhilfe oder kann kleinere Reparaturen direkt selbst erledigen – alles an einem Ort. Genau solche unkomplizierten Angebote machen nachhaltige Mobilität im Alltag attraktiv und bequem.“

©Helmut Spinka Hier können Fahrräder sicher abgestellt, Leihräder ausgeliehen oder kleinere Reparaturen direkt vor Ort erledigt werden.

Fast alle Stellplätze belegt

Die Nachfrage nach den Stellplätzen ist weiterhin hoch. Laut der Abteilung für Verkehrsplanung waren im Juni 2026 rund 93 Prozent der insgesamt 240 Dauerstellplätze belegt. „Die Nachfrage nach den Dauerstellplätzen zeigt, wie gut das Angebot angenommen wird. Mit einer Auslastung von rund 93 Prozent sind die Stellplätze nahezu durchgehend belegt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Radstation langfristig sichern und gleichzeitig die zusätzlichen Angebote wie Fahrradverleih und Reparaturservice noch stärker ins Bewusstsein rücken“, erklärt Abteilungsleiter Wolfgang Feigl.

Mehr als nur eine Fahrradgarage

Neben den 240 sicheren Dauerstellplätzen bietet die Radstation 35 Leihräder, einen Fahrradverleih, Pannenhilfe sowie einen Self-Service-Bereich mit Werkzeugbox und Schlauchautomat für kleinere Reparaturen. Außerdem stehen Schließfächer für Kundinnen und Kunden sowie ein kostenloser Lastenradverleih in Kooperation mit dem Radverteiler zur Verfügung. Wer sein Fahrrad regelmäßig dort abstellen möchte, zahlt zehn Euro pro Monat oder 100 Euro für ein Jahresticket.

Beschäftigungsprojekt mit sozialem Mehrwert

Betrieben wird die Radstation gemeinsam mit dem Beschäftigungsprojekt Bicycle. Dort erhalten arbeitsmarktferne Menschen die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln und sich schrittweise auf den Wiedereinstieg ins Berufsleben vorzubereiten. Damit verbindet das Projekt nachhaltige Mobilität mit sozialer Verantwortung.