Neue Studie der TU Graz enthüllt: So viele Parkplätze hat Österreich

Wie viele Parkplätze gibt es eigentlich in Österreich? Eine neue Studie der TU Graz liefert erstmals eine Antwort und die Ergebnisse überraschen. Besonders Graz schneidet im Städtevergleich besser ab als Wien.

Österreich verfügt über rund 13,6 Millionen Parkplätze, das zeigt eine österreichweite Studie der TU Graz erstmals auf Basis einer umfassenden Datenauswertung. Die Ergebnisse liefern nicht nur einen neuen Blick auf den ruhenden Verkehr, sondern zeigen auch, wie viel Platz Autos tatsächlich beanspruchen. Überraschend: Graz weist mehr Stellplätze pro Einwohner auf als Wien.

©Parking Space Insights Stellplatzangebot in ganz Österreich: Je dunkler die Färbung einer Rasterzelle, desto mehr Stellplätze sind in dieser enthalten.

Erstmals ein Überblick über alle Parkplätze

Bislang gab es keine vollständige Datengrundlage darüber, wie viele Stellplätze es in Österreich tatsächlich gibt. Das Forschungsprojekt „Parking Space Insight (PSI)“ hat nun unterschiedliche Datenquellen, darunter OpenStreetMap, digitale Landschaftsmodelle sowie Mobilfunk- und Echtzeitdaten, zusammengeführt und erstmals eine österreichweite Analyse erstellt. „Beim Parkraummanagement wurde bislang vielfach mit Schätzungen oder unvollständigen Datensätzen gearbeitet. Mit Parking Space Insight schaffen wir erstmals eine österreichweit einheitliche und belastbare Datengrundlage“, erklärt Michael Cik vom Institut für Straßen- und Verkehrswesen der TU Graz.

©Cik Mit Parking Space Insight schaffen wir erstmals eine österreichweit einheitliche und belastbare Datengrundlage“, erklärt Michael Cik vom Institut für Straßen- und Verkehrswesen der TU Graz.

Fast 90 Prozent sind keine Straßenparkplätze

Die Studie zeigt, dass rund 10,5 Millionen Stellplätze auf ebenerdigen Parkflächen liegen, etwa bei Supermärkten, Unternehmen oder Wohnhäusern. Das entspricht 77 Prozent aller Parkplätze. Weitere 12 Prozent befinden sich in Parkhäusern, Tiefgaragen oder privaten Garagen. Lediglich etwa zehn Prozent liegen direkt am Straßenrand. Das bedeutet: Fast neun von zehn Parkplätzen in Österreich befinden sich nicht auf öffentlichen Straßen.

Parkplatzflächen so groß wie zweieinhalb Mal Graz

Besonders eindrucksvoll fällt der Blick auf den Flächenverbrauch aus. Insgesamt nehmen Parkplätze in Österreich mehr als 31.700 Hektar ein. Das entspricht rund der zweieinhalbfachen Fläche des Grazer Stadtgebiets oder nahezu der gesamten Fläche des Neusiedler Sees. Während Parkhäuser und Tiefgaragen vergleichsweise wenig Platz benötigen, beanspruchen ebenerdige Parkflächen mehr als 91 Prozent der gesamten Parkplatzfläche.

Graz liegt vor Wien und beide vor Paris

Auch der Städtevergleich bringt interessante Ergebnisse. In Graz kommen rund 0,74 Stellplätze auf eine Einwohnerin beziehungsweise einen Einwohner, in Wien sind es etwa 0,67. Damit liegt Graz vor der Bundeshauptstadt. Zum Vergleich: Barcelona erreicht 0,48 Stellplätze pro Einwohner, Paris sogar nur 0,35. Gründe dafür sind laut den Forschenden unter anderem die dichtere Bebauung der Metropolen sowie eine seit Jahren restriktivere Parkraum- und Verkehrspolitik.

Grundlage für die Städte von morgen

Die Forschenden sehen in den Ergebnissen eine wichtige Basis für die Zukunft. Städte und Gemeinden sollen künftig besser beurteilen können, wo Parkplätze tatsächlich benötigt werden und wo Flächen sinnvoller genutzt werden könnten. „Jeder Parkplatz ist eine Entscheidung darüber, wie wir unseren Raum nutzen. Unsere Ergebnisse zeigen, wo wertvoller Raum gebunden wird und liefern Städten und Gemeinden eine fundierte Grundlage, um Parkraum künftig effizienter und nachhaltiger zu planen“, sagt Studienautor Michael Cik. Langfristig soll aus der neuen Methode sogar ein österreichweites Parkraummonitoring entstehen, das Politik und Gemeinden regelmäßig mit aktuellen Daten versorgt.