Lkw mit mutmaßlich rechtsextremen Parolen in Graz: Ermittlungen laufen

Nachdem ein Lkw mit mutmaßlich rechtsextremen Aufklebern in Graz fotografiert und angezeigt worden war, hat nun das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung die Ermittlungen übernommen.

Ein Lastwagen einer südsteirischen Transportfirma beschäftigt nun die Ermittlungsbehörden. Auf dem Fahrzeug wurden mehrere Schriftzüge entdeckt, von denen zumindest einer nach Einschätzung einer Extremismus-Expertin als Verharmlosung des NS-Regimes gewertet werden könnte, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Nach einer Anzeige ermittelt jetzt das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE).

Fahrzeug in Graz entdeckt

Auf den Lkw war ein Passant am Montag im Bereich des Grazer Lendplatzes aufmerksam geworden. Fotos des Fahrzeugs zeigen mehrere Aufkleber mit historisch belasteten Schriftzügen. Besonders ein Slogan steht im Zusammenhang mit nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagern und könnte strafrechtlich relevant sein. Die steirische Polizei bestätigte, dass nach der Anzeige das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung verständigt wurde. Die Ermittlungen laufen.

Expertin sieht möglichen Verstoß gegen das Verbotsgesetz

Daniela Grabovac, Leiterin der steirischen Extremismus-Präventionsstelle „next“, bewertet insbesondere einen der Schriftzüge als problematisch. Dieser könne den Tatbestand der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz erfüllen, da er die NS-Verbrechen verharmlose und die Opfer verhöhne. Andere Aufschriften auf dem Fahrzeug seien hingegen für sich genommen rechtlich nicht eindeutig dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen. Ob im konkreten Fall eine strafbare Handlung vorliegt, müssen nun die Ermittlungen klären.

Wer brachte die Aufkleber an?

Offen ist derzeit auch, wer die Aufkleber auf dem Lkw angebracht hat und ob das Transportunternehmen davon wusste. Laut Staatsanwaltschaft ist für eine strafrechtliche Beurteilung unter anderem entscheidend, ob ein entsprechender Vorsatz nachgewiesen werden kann. Eine Stellungnahme des betroffenen Unternehmens lag zunächst nicht vor. Medienberichten zufolge soll der Lastwagen mit zumindest einem der Schriftzüge bereits seit mehreren Jahren unterwegs gewesen sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung. Ob gegen bestimmte Personen ermittelt wird und welche strafrechtlichen Konsequenzen der Fall haben könnte, ist derzeit noch offen. Die Behörden prüfen nun den Sachverhalt.