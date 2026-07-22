Vom Grazer Lehrling zum TV-Star: Johann Lafer feiert Jubiläum

Vor 50 Jahren legte Johann Lafer im Grazer Gösser Bräu seine Lehrabschlussprüfung als Koch ab. Aus dem damaligen Lehrling wurde einer der bekanntesten Köche im deutschsprachigen Raum. Dieses Jubiläum würdigen die WKO Steiermark und Steiermark Tourismus nun mit einer Ehrung.

Vom Grazer Lehrling zum internationalen Spitzenkoch

Der 1957 in Graz geborene Lafer begann seine Karriere Mitte der 1970er-Jahre mit einer klassischen Kochlehre. Es folgten Stationen in renommierten Restaurants in Deutschland und der Schweiz, ehe er sich mit seinem eigenen Restaurant einen internationalen Namen machte. Einem breiten Publikum wurde Lafer später durch zahlreiche Fernsehsendungen wie „Lafer, Lichter, Lecker“ oder „Die Küchenschlacht“ bekannt. Darüber hinaus veröffentlichte er mehr als 60 Kochbücher und engagiert sich seit Jahren für die Förderung junger Kochtalente.

©Foto Fischer Spitzenkoch Johann Lafer blickt auf 50 erfolgreiche Jahre zurück.

Neues Ausbildungszentrum vorgestellt

Das Jubiläum nutzten die WKO Steiermark und Steiermark Tourismus auch, um im Center of Excellence ein neues gastronomisches Ausbildungszentrum zu präsentieren. Damit sollen die Lehrausbildung in Gastronomie und Hotellerie gestärkt und mehr junge Menschen für Berufe in der Tourismusbranche gewonnen werden. Aktuell absolvieren laut WKO in der Steiermark 242 Lehrlinge eine Ausbildung in der Gastronomie und 515 Lehrlinge in der Hotellerie. Mit dem neuen Ausbildungsbereich sollen künftig moderne Trainingsmöglichkeiten sowie eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Berufsschulen geschaffen werden – „bis hin zu internationalen Erfolgsgeschichten wie jener von Johann Lafer“, so die WKO.

„Diese Chancen wünsche ich auch den jungen Menschen“

Johann Lafer betont anlässlich seines Jubiläums seine große Dankbarkeit: „In Graz und in der Steiermark habe ich nicht nur mein Handwerk gelernt, sondern auch den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln, die Bedeutung von Qualität und den Wert harter Arbeit. Dass aus einer Kochlehre im Gösser-Bräu eine internationale Karriere entstehen konnte, zeigt, welche Kraft in einer fundierten Ausbildung steckt. Diese Chancen wünsche ich auch den jungen Menschen von heute.“