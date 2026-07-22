392 verletzte Kinder: Grazer Kinderärzte schlagen E-Scooter-Alarm

392 verletzte Kinder und Jugendliche, nur 17 Prozent mit Helm: Eine neue Grazer Studie zeigt, wie gefährlich E-Scooter-Unfälle sein können. Besonders häufig sind Kopfverletzungen und Knochenbrüche.

E-Scooter gehören für viele Kinder und Jugendliche längst zum Alltag. Doch eine aktuelle Studie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie am LKH-Univ. Klinikum Graz zeigt eine alarmierende Entwicklung: 392 Kinder und Jugendliche mussten nach E-Scooter-Unfällen behandelt werden. Besonders erschreckend: 83 Prozent der Verunglückten trugen keinen Helm.

Grazer Ärzte schlagen Alarm

Für die an der Medizinischen Universität Graz durchgeführte Studie wurden alle Kinder und Jugendlichen ausgewertet, die zwischen 2017 und 2025 nach einem E-Scooter-Unfall in der Grazer Kinderchirurgie behandelt wurden. Das Ergebnis: Insgesamt wurden 620 Verletzungen dokumentiert. Mehr als jedes dritte Kind erlitt gleich mehrere Verletzungen, rund 13 Prozent sogar mehr als drei gleichzeitig. Rund jedes sechste Kind musste stationär aufgenommen werden, mehr als sieben Prozent mussten operiert werden. Besonders tragisch: Ein Kind starb nach der Kollision mit einem Auto an seinen schweren Verletzungen.

Kopfverletzungen zählen zu den häufigsten Folgen

Am häufigsten verletzten sich die Kinder am Kopf- und Halsbereich sowie an den Armen. Vor allem Unterarmbrüche traten regelmäßig auf. „E-Scooter werden noch immer häufig als harmloses Freizeitgerät wahrgenommen. Unsere Studie zeigt jedoch, dass sie bei Kindern und Jugendlichen mit teils schweren Verletzungen verbunden sind. Besonders auffällig war die niedrige Helmtragequote. Gerade hier liegt großes Potenzial, schwere Verletzungen zu verhindern“, sagt Studienleiterin Dr.in Margarita Eibisberger.

Helm? Die meisten verzichten darauf

Nur 17 Prozent der verletzten Kinder und Jugendlichen trugen nachweislich einen Helm. Für Univ.-Prof. Holger Till, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, ist das ein deutliches Warnsignal. „Unsere Studie zeigt deutlich: E-Scooter sind kein harmloses Freizeitgerät. Wir behandeln immer wieder Kinder mit schweren Kopfverletzungen, Knochenbrüchen oder Mehrfachverletzungen. Viele der schweren Kopfverletzungen würden durch einen Helm vermutlich weniger schwer ausfallen. Unser Ziel muss sein, dass Helmtragen bei E-Scootern genauso selbstverständlich wird wie beim Skifahren oder Radfahren.“

Auffällig: Nach den Sommerferien passieren besonders viele Unfälle

Eine weitere Erkenntnis überrascht die Forschenden: Die Zahl der Verletzungen sinkt nach den Sommerferien nicht. Im Gegenteil, der September ist sogar der Monat mit den meisten E-Scooter-Unfällen. Die Experten vermuten, dass nach Schulbeginn wieder deutlich mehr Kinder und Jugendliche mit E-Scootern unterwegs sind. Gerade deshalb appellieren sie an Eltern, das sichere Fahren zu üben und konsequent auf das Tragen eines Helms zu achten.

Neue Regeln gelten seit Mai

Seit 1. Mai 2026 gelten in Österreich strengere Vorschriften für E-Scooter. So besteht eine Helmpflicht bis zum 16. Lebensjahr, außerdem sind Klingel und Blinker verpflichtend. Auf Gehsteigen darf nicht gefahren werden, das Mindestalter beträgt grundsätzlich zwölf Jahre – mit Radfahrausweis bereits ab neun Jahren. Für die Grazer Kinderchirurgie steht fest: Technik und Regeln allein reichen nicht aus. Entscheidend sei, dass Kinder und Jugendliche die Risiken ernst nehmen und der Helm bei jeder Fahrt selbstverständlich wird.