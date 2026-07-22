Sharing-Dinner statt Speisekarte: Grazer Lokal setzt auf besonderes Konzept

Ein kleiner Friseursalon wurde zum gemütlichen Restaurant: In Graz lädt die „küche zur sonne“ zu Sharing-Dinnern, hausgemachten Gerichten und Slow Food aus regionalen Zutaten ein. Platz gibt es allerdings nur für zwölf Gäste.

Nur zwölf Gäste finden Platz, gekocht wird gemeinsam an einem großen Holztisch. Mitten in Graz setzt die „küche zur sonne“ auf Slow Food, Sharing-Dinner und regionale Zutaten, ein Konzept, das in der Grazer Gastronomieszene selten zu finden ist.

©küche zur sonne Mitten in Graz setzt die „küche zur sonne“ auf Slow Food, Sharing-Dinner und regionale Zutaten, ein Konzept.

Hier wird gemeinsam gegessen

Die „küche zur sonne“ wurde Anfang 2025 von Christine Wassermann eröffnet. Das Herzstück des kleinen Lokals ist ein großer Holztisch, an dem gekocht, gegessen und miteinander ins Gespräch gekommen wird. Das Konzept setzt auf sogenannte Sharing-Dinner: Mehrere Speisen werden gemeinsam serviert und miteinander geteilt. Mediterrane, orientalische und alpenländische Küche treffen dabei aufeinander. Auf den Tisch kommen etwa griechischer Spinatreis, Zitronenhuhn, Parmigiana, Moussaka mit Bio-Rind, gebratener Feta mit Honig oder persischer Juwelenreis. Klassiker wie Kärntner Nudeln, Ravioli, Palatschinken oder Apfelkuchen dürfen ebenfalls nicht fehlen.

©Stella Die „küche zur sonne“ wurde Anfang 2025 von Christine Wassermann eröffnet.

Platz für nur zwölf Gäste

Groß ist das Lokal nicht. Im Innenbereich finden maximal zwölf Gäste Platz, im Sommer kommt ein kleiner Gastgarten hinzu. Gerade diese persönliche Atmosphäre soll den Restaurantbesuch zu einem besonderen Erlebnis machen. Neben dem Restaurant bietet die Betreiberin auch Catering, Mittagessen für Büros, Kochkurse und frisch zubereitete Gerichte im Glas an. Diese gibt es unter anderem auch in einer Grazer Biobäckerei zu kaufen.

©Stella Das Konzept setzt auf sogenannte Sharing-Dinner: Mehrere Speisen werden gemeinsam serviert und miteinander geteilt.

Regionale Zutaten stehen im Mittelpunkt

Bei den Lebensmitteln setzt Christine Wassermann bewusst auf regionale Bio-Produkte. Gemüse und Getreide stammen von familiär geführten Betrieben, Fleisch kommt von ausgewählten Biohöfen aus der Steiermark. Auch Fisch, Käse, Kräuter und Getränke werden möglichst aus der Region bezogen. „Mir geht es darum, Gastfreundschaft aktiv zu leben und den Moment des Genießens zu einem angenehmen, harmonischen Erlebnis werden zu lassen“, beschreibt Wassermann ihre Philosophie.

©Küche zur Sonne Gemüse und Getreide stammen von familiär geführten Betrieben.

Slow Food statt Schnelllebigkeit

Die gebürtige Kärntnerin gehört seit Jahren der Slow-Food-Bewegung an. Im Mittelpunkt stehen bewusstes Essen, hochwertige Zutaten und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig soll das gemeinsame Essen Menschen zusammenbringen, unabhängig von Herkunft oder Kultur. Der Name „küche zur sonne“ ist übrigens eine Anspielung auf das benachbarte Bad zur Sonne, das vielen Grazern ein Begriff ist.