Dieses beliebte Grazer Geschäft ist gekommen, um zu bleiben

Was ursprünglich nur als vorübergehender Versuch gedacht war, wird jetzt zur Dauerlösung. Ein beliebtes Grazer Delikatessengeschäft vergrößert sich und bleibt künftig mit zwei Standorten in der Innenstadt vertreten.

Neben dem Stammgeschäft in der Paradeisgasse bleibt künftig auch die zusätzliche Verkaufsfläche in der Murgasse bestehen.

Neben dem Stammgeschäft in der Paradeisgasse bleibt künftig auch die zusätzliche Verkaufsfläche in der Murgasse bestehen.

Aus einer Idee wurde ein voller Erfolg und jetzt folgt der nächste Schritt. Das Grazer Delikatessengeschäft Nussbaumer erweitert seine Präsenz in der Innenstadt dauerhaft. Neben dem Stammgeschäft in der Paradeisgasse bleibt künftig auch die zusätzliche Verkaufsfläche in der Murgasse bestehen.

Aus Pop-up wird fixer Standort

Die zusätzlichen Räumlichkeiten wurden ursprünglich nur in der Adventzeit 2025 als Pop-up genutzt, 5 Minuten hat damals berichtet: Rechtzeitig zur Geschenkezeit: Graz um einen Pop-up-Store reicher. Die Resonanz der Kunden fiel jedoch so positiv aus, dass sich Betreiber Anton Tropper nun für eine dauerhafte Lösung entschieden hat.

Zwei Standorte mitten in der Grazer Innenstadt

Künftig wird das Feinkostangebot auf beide Standorte verteilt. Welche Spezialitäten, von Käse über Trüffel bis hin zu weiteren Delikatessen, an welchem Standort angeboten werden, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Auch für das bisherige Geschäft in der Paradeisgasse gibt es Überlegungen: Ob die Räumlichkeiten künftig teilweise gastronomisch genutzt werden, soll im Laufe des Sommers entschieden werden.