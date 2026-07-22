Bei Fußballmatch: Steirer stand mit NS-Tätowierungen im Stadion

Vor dem Landesgericht für Strafsachen Graz ist am Dienstag ein 53-jähriger Steirer wegen des Verbrechens der NS-Wiederbetätigung verurteilt worden. Das Geschworenengericht verhängte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, von denen acht Monate unbedingt zu verbüßen sind. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Tattoos mehrfach öffentlich präsentiert

Im Mittelpunkt des Verfahrens standen mehrere Tätowierungen mit eindeutig nationalsozialistischem Bezug. Laut Anklage zeigte der Mann diese nicht nur auf seinem öffentlich zugänglichen Facebook-Profil, sondern auch bei einem Fußballspiel vor zahlreichen Zuschauern. Zu den beanstandeten Motiven zählten unter anderem ein SS-Totenkopf in Verbindung mit dem Schriftzug eines Grazer Fußballvereins, ein Hakenkreuz im Nacken sowie weitere Symbole, die als Erkennungszeichen der Neonazi-Szene gelten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wurden diese Zeichen bewusst öffentlich präsentiert und damit nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet.

Angeklagter sprach von „Fehler“

Der 53-Jährige räumte vor Gericht ein, dass die Tätowierungen ein Fehler gewesen seien. Er erklärte, er habe sich damals keine ausreichenden Gedanken über deren Bedeutung gemacht und gewusst, dass er sie nicht öffentlich zeigen dürfe. Gleichzeitig schilderte er eine schwierige Kindheit sowie seine frühere Zugehörigkeit zur Skinhead-Szene. Heute habe er mit diesem Umfeld abgeschlossen und sehe sich selbst nicht als Nationalsozialisten, sondern als Patrioten. Die Verteidigung verwies darauf, dass der Mann seit mehreren Jahren keine neuen Straftaten begangen habe und versuchte, seine persönliche Entwicklung hervorzuheben.

Auch verbotene Waffen sichergestellt

Neben dem Vorwurf der Wiederbetätigung beschäftigte sich das Gericht auch mit einem Verstoß gegen das Waffenverbot. Bei dem Steirer wurden laut Anklage mehrere verbotene beziehungsweise trotz Waffenverbots unerlaubt besessene Gegenstände entdeckt. Darunter befanden sich unter anderem Schlagringe, Springmesser, ein Elektroschocker, Schreckschusswaffen sowie weitere Messer.

Berufung angekündigt

Nach der Urteilsverkündung kündigte der Angeklagte Berufung an. Er begründete dies unter anderem damit, dass ihm bei einer Haftstrafe der Verlust seiner Wohnung drohe. Damit ist das Urteil derzeit noch nicht rechtskräftig