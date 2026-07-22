Explosion in Grazer Krankenhaus: Patientin zündet sich Zigarette an

Eine 73-jährige Patientin hat in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz trotz Sauerstoffversorgung eine Zigarette angezündet. Die Folge war eine Verpuffung, bei der die Frau verletzt wurde.

Gegen 2.30 Uhr wurde die nächtliche Ruhe im Krankenhaus durch einen lauten Knall unterbrochen. Auslöser war laut Krankenhaus eine Patientin, die sich trotz bestehender Sauerstofftherapie eine Zigarette anzündete. In Verbindung mit dem Sauerstoff kam es zu einer Explosion beziehungsweise Verpuffung im Zimmer. Die 73-Jährige erlitt dabei Brandverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie zur weiteren Behandlung in das LKH Graz gebracht. Das Feuer breitete sich nicht über das betroffene Patientenzimmer hinaus aus. Andere Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieben unverletzt.

Krankenhaus warnt vor Lebensgefahr

Im Krankenhaus zeigt man sich nach dem Vorfall betroffen. Der stellvertretende ärztliche Leiter, Primar Christian Walch, betont in einem Bericht der Steirerkrone, dass durch das Verhalten der Patientin nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das anderer Patienten und des Personals gefährdet worden sei. Solche Vorfälle würden trotz ausdrücklichen Rauchverbots in Krankenhäusern immer wieder passieren. Für dieses Verhalten habe er kein Verständnis. Auch Gerhard Flicker, Leiter der Haustechnik, verweist darauf, dass ähnliche Zwischenfälle in der Vergangenheit bereits schwerwiegende Folgen hatten. Umso überraschender sei es, dass weiterhin in Patientenzimmern geraucht werde.