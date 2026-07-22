Kaffee als Medizin? Grazer Forschung macht überraschende Ameisen-Entdeckung

Viele Menschen greifen bei Müdigkeit oder einer Erkältung gerne zu Kaffee oder Tee. Dass auch Ameisen von Koffein profitieren können, zeigt nun eine Studie der Universität Graz. Demnach nehmen erkrankte Tiere gezielt koffeinhaltige Nahrung auf – mit messbaren Auswirkungen auf ihre Gesundheit.

Wenn der Wald zur Apotheke wird

Ameisen sind offenbar erstaunlich geschickt darin, sich selbst zu helfen. „Die Natur ist die Apotheke der Ameisen. Sie nehmen zur Bekämpfung von Krankheiten bestimmte Substanzen zu sich“, erklärt Danae Nyckees vom Institut für Biologie der Universität Graz. Gemeinsam mit Dalial Freitak sowie weiteren Forschenden aus Graz und Finnland untersuchte sie, welche Rolle Koffein dabei spielt. Im Fokus standen Waldameisen der Art „Formica fusca“, die auch in Österreich häufig vorkommen und in freier Natur regelmäßig von einem Pilzerreger befallen werden.

Kranke Ameisen greifen häufiger zu Koffein

Für die Untersuchungen erhielten die Ameisen im Labor Futter mit und ohne Koffein. Das Ergebnis: Tiere, die mit dem Pilz infiziert waren, entschieden sich deutlich häufiger für die koffeinhaltige Nahrung. Die verwendete Konzentration entsprach jener, die Ameisen auch in der Natur aufnehmen können – etwa über bestimmte Pflanzen wie Zitrusgewächse im Mittelmeerraum. Sie lag bei rund 100 Milligramm Koffein pro Kilogramm Nahrung und damit ungefähr bei einem Zehntel des Koffeingehalts einer Tasse Kaffee.

Koffein bremst den Pilz

Die Forschenden beobachteten gleich zwei positive Effekte. Zum einen blieben die infizierten Ameisen länger aktiv und starben später als Tiere ohne Koffein. Zum anderen zeigte sich in einem weiteren Versuch, dass der Krankheitserreger selbst langsamer wuchs, wenn er mit Koffein in Kontakt kam. Die Ergebnisse wurden kürzlich im Fachjournal „Animal Behaviour“ veröffentlicht.

Gesunde Ernährung gilt auch für Ameisen

Für die Biologinnen liefert die Studie einen weiteren Hinweis darauf, wie wichtig eine vielfältige Natur für Insekten ist. Denn nur in einem artenreichen Lebensraum finden Ameisen jene Pflanzen und Stoffe, die sie im Krankheitsfall benötigen. Dalial Freitak zieht dazu einen Vergleich mit dem Menschen: Wer erkältet ist, greift oft gezielt zu Honig oder Vitamin C. Ähnlich könnten auch Ameisen bestimmte natürliche Inhaltsstoffe nutzen, um Krankheitserreger besser abzuwehren. Ein gesunder, vielfältiger Wald sei daher für die Tiere weit mehr als nur ein Lebensraum, er sei gewissermaßen ihr Supermarkt und ihre Apotheke zugleich.