Vom Grazer Lehrling zum TV-Star: Johann Lafer feiert besonderes Jubiläum

Vor 50 Jahren schloss Johann Lafer seine Kochlehre im Grazer Gösser Bräu ab. Dieses Jubiläum nehmen Steiermark Tourismus und WKO zum Anlass, den Spitzenkoch zu ehren und zugleich in die Zukunft der Tourismusausbildung zu investier

Was vor einem halben Jahrhundert in einer Grazer Küche begann, führte Johann Lafer an die Spitze der internationalen Gastronomie. Exakt 50 Jahre nach seinem Lehrabschluss im Gösser Bräu rückt der Spitzenkoch nun wieder seine steirischen Wurzeln in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Steiermark und Steiermark Tourismus wird das Jubiläum zum Anlass genommen, nicht nur auf Lafers Karriere zurückzublicken, sondern auch ein neues Ausbildungszentrum für angehende Gastronominnen und Gastronomen zu präsentieren.

Karriere begann beim Gösser Bräu

Johann Lafer, 1957 in Graz geboren, absolvierte Mitte der 1970er-Jahre seine Kochlehre im traditionsreichen Gösser Bräu. Dort legte er vor 50 Jahren seine Lehrabschlussprüfung ab – der Start einer Laufbahn, die ihn weit über Österreich hinaus bekannt machte. Bereits kurz nach seiner Ausbildung zog es ihn ins Ausland. Nach Stationen in Berlin, Hamburg, Wertheim und München arbeitete Lafer in einigen der renommiertesten Küchen Europas. Später machte er sich mit seinem eigenen Gourmetrestaurant einen Namen und wurde mehrfach mit Michelin-Sternen und Spitzenbewertungen ausgezeichnet.

Millionen kennen ihn aus dem Fernsehen

Einem breiten Publikum wurde Lafer vor allem durch zahlreiche Kochsendungen bekannt. Formate wie „Lafer, Lichter, Lecker“ oder „Die Küchenschlacht“ machten ihn zu einem der bekanntesten Fernsehköche im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus veröffentlichte er mehr als 60 Kochbücher, engagiert sich seit Jahren für den Kochnachwuchs und beschäftigt sich zuletzt verstärkt mit gesunder Ernährung und sogenannter „Medical Cuisine“. Seit heuer entwickelt der Steirer außerdem Gerichte für das Catering der Lufthansa.

„In der Steiermark habe ich mein Handwerk gelernt“

Anlässlich des Jubiläums blickt Lafer mit Dankbarkeit auf seine Anfänge zurück. In Graz und der Steiermark habe er nicht nur das Kochen gelernt, sondern auch den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln und die Bedeutung hochwertiger Produkte. Seine Laufbahn zeige, welche Möglichkeiten eine fundierte Lehrausbildung eröffnen könne.

©Foto Fischer WKO-Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg, Tourismus-Spartengeschäftsführer Gerhard Kienzl, Hotellerie-Obmann Alfred Grabner, Spitzenkoch Johann Lafer mit Ehrenurkunde, Erlebnisregion-Graz-Vorsitzende Sylvia Loidolt, Gastronomie-Obmann Klaus Friedl und Tourismus-Spartenobmann Hans Spreitzhofer (v.l.)

Neues Ausbildungszentrum soll Lehre attraktiver machen

Mit dem Jubiläum verbindet die Wirtschaftskammer Steiermark zugleich einen Blick nach vorne. Im Center of Excellence wurde ein neues gastronomisches Ausbildungszentrum vorgestellt. Ziel ist es, die Lehre in Gastronomie und Hotellerie moderner und attraktiver zu gestalten. Dort sollen Lehrlinge künftig unter realitätsnahen Bedingungen trainieren. Gleichzeitig will man Betriebe, Berufsschulen und Tourismusorganisationen stärker vernetzen und so dem anhaltenden Fachkräftemangel entgegenwirken.

Mehr als 750 Lehrlinge in Ausbildung

Aktuell absolvieren laut WKO in der Steiermark 242 Lehrlinge in 173 Gastronomiebetrieben sowie 515 Lehrlinge in 288 Hotels ihre Ausbildung. Mit dem neuen Ausbildungszentrum sollen noch mehr junge Menschen für Berufe in der Tourismusbranche begeistert werden. Für die Verantwortlichen ist Johann Lafer dabei das beste Beispiel dafür, wohin eine steirische Lehre führen kann: vom Lehrling in einem Grazer Traditionsbetrieb bis an die internationale Spitze der Kochszene.