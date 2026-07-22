Comeback nach zehn Jahren: Graz Giants stehen wieder im Finale

Die Graz Giants stehen nach einer langen Durststrecke wieder im Endspiel der Austrian Football League. Am 25. Juli geht es gegen die Danube Dragons um den Meistertitel.

Die Graz Giants stehen vor einem der größten Spiele der vergangenen Jahre. Nach einer Finalpause von einem Jahrzehnt haben die Grazer wieder den Sprung in den Austrian Bowl geschafft. Am 25. Juli trifft das Team in der Datenpol Arena auf die Danube Dragons – mit dem Ziel, den Meistertitel erstmals seit 2008 wieder nach Graz zu holen.

Starke Playoffs bringen Giants ins Finale

Die Grazer gingen als Drittplatzierte des Grunddurchgangs in die K.o.-Phase, konnten dort aber ihre Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im Halbfinale wartete mit den Prague Black Panthers der Zweite der regulären Saison. Die Giants ließen dabei nichts anbrennen und setzten sich klar mit 41:6 durch. Damit sicherte sich das Team souverän das Ticket für das Endspiel.

Dragons als letzte Hürde

Im Finale wartet nun der Sieger des Grunddurchgangs. Die Danube Dragons lösten ihre Finalkarte mit einem 35:17-Erfolg gegen die AFC Vienna Vikings. Damit treffen zwei der stärksten Teams der Saison aufeinander. Für die Giants wird es darauf ankommen, die Form aus den Playoffs auch im entscheidenden Spiel abzurufen.

„Hungrige und talentierte Gruppe“

Head Coach Stefan Pokorny blickt voller Zuversicht auf das Finale. Die Mannschaft habe sich den Einzug in den Austrian Bowl über viele Jahre hinweg erarbeitet. Nun wolle man die besondere Atmosphäre eines Endspiels nutzen und noch einmal über sich hinauswachsen. Die Giants reisen mit großem Selbstvertrauen nach dem deutlichen Halbfinalsieg an. Gleichzeitig ist dem Team bewusst, dass mit den Dragons ein harter Gegner wartet. Die Mission ist klar: Den Austrian Bowl nach Graz holen und die lange Wartezeit auf den nächsten Meistertitel beenden. Der letzte Triumph der Giants liegt bereits 17 Jahre zurück, 2008 stemmten die Grazer zuletzt die Meistertrophäe.