Mit Nadel, Faden und viel Herz: Lehrlinge nähen 231 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen

Mit viel Einsatz und einer Portion Kreativität haben 14 dm Lehrlinge 231 Herzkissen genäht. Die besonderen Polster sollen Brustkrebspatientinnen nach Operationen unterstützen und ihnen Mut machen.

Ein Workshop, der verbindet und gleichzeitig Gutes bewirkt: 14 Lehrlinge von dm stellten sich kürzlich einer besonderen Aufgabe. Statt Regale einzuräumen oder Kunden zu beraten, griffen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Nadel und Faden und fertigten insgesamt 231 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen an.

Kleine Kissen mit großer Wirkung

Die herzförmigen Polster sind speziell für Frauen gedacht, die eine Brustkrebsoperation hinter sich haben. Durch ihre besondere Form können sie unter anderem dabei helfen, Druckstellen und Beschwerden zu lindern sowie den Lymphfluss zu unterstützen. Für viele der Lehrlinge war der Workshop auch handwerkliches Neuland. Einige saßen zum ersten Mal an einer Nähmaschine. Umso größer war die Freude, am Ende ein sichtbares Ergebnis in den Händen zu halten, das anderen Menschen zugutekommt.

Persönliche Kissen sollen Mut machen

Neben dem Nähen der Kissen beschäftigten sich die Jugendlichen auch mit den Geschichten hinter der Aktion. Zu jedem Herzkissen gestalteten sie persönliche Grüße und aufmunternde Nachrichten für die späteren Empfängerinnen. Die fertigen 231 Kissen wurden anschließend an den Verein Herzkissen Österreich übergeben. Von dort aus werden sie an Brustkrebspatientinnen weitergegeben.

Engagement als Teil der Ausbildung

Der Workshop war Teil des dm Ausbildungsprogramms „future.zone“. Dabei bekommen Lehrlinge im zweiten und dritten Ausbildungsjahr die Möglichkeit, über ihren Berufsalltag hinaus Erfahrungen zu sammeln und sich persönlich weiterzuentwickeln. „Viele Menschen kommen im Laufe ihres Lebens mit dem Thema Brustkrebs in Berührung – sei es in der Familie, im Freundeskreis oder im eigenen Umfeld“, erklärt Karin Reisinger, Ressortleiterin Mitarbeiter und Mitglied der dm Geschäftsleitung. Gerade deshalb sei es schön, wenn junge Menschen mit ihrem Einsatz einen Beitrag leisten könnten. Mit solchen Projekten möchte dm seine Lehrlinge dazu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, neue Fähigkeiten auszuprobieren und sich auch gesellschaftlich einzubringen. Die Herzkissen-Aktion zeigt: Manchmal können schon kleine Gesten eine große Bedeutung haben.