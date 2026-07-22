„Bedauerlich“: Schwentner reagiert auf Absage der queeren Aufsteirern-Hütte

Die queere Hütte der RosaLila PantherInnen wird heuer nicht beim Aufsteirern vertreten sein. Nun äußert sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner kritisch zur Entscheidung und erinnert an die Debatte rund um den Stand im Vorjahr.

Die Diskussion rund um die queere Hütte beim Aufsteirern geht weiter. Nachdem die RosaLila PantherInnen bekannt gegeben hatten, dass ihre „Jodie’s Fuxteiflswüde Jausn-Hüttn“ 2026 nicht Teil des Volkskulturfestes sein wird, meldet sich nun die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) zu Wort. Sie zeigt sich enttäuscht darüber, dass die Hütte heuer keinen Platz beim Fest bekommen hat.

Hütte sorgte 2025 für politische Diskussion

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stand der LGBTIQ-Interessenvertretung für Aufsehen gesorgt. Kurz vor dem Aufsteirern 2025 war eine heftige Debatte darüber entbrannt, ob die queere Hütte überhaupt zugelassen werden sollte. Auslöser waren unter anderem Bedenken aus dem Umfeld von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Nach Gesprächen zwischen den Verantwortlichen der Hütte, dem Veranstalter und Vertretern des Landeshauptmann-Büros wurde schließlich eine Lösung gefunden: Die Hütte durfte teilnehmen, unter der Voraussetzung, dass sie sich in das Konzept des Festes einfügt.

„Tradition und Vielfalt passen bestens zusammen“

Laut Schwentner habe das vergangene Aufsteirern gezeigt, dass Volkskultur und Vielfalt miteinander vereinbar seien. Die Hütte sei rasch zu einem beliebten Treffpunkt geworden, an dem Menschen unterschiedlicher Generationen und politischer Einstellungen zusammengekommen seien. Auch Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Parteien hätten den Stand besucht und sich dort gezeigt. Für die Grazer Vizebürgermeisterin sei ein sichtbares Zeichen für Vielfalt gerade in einer Menschenrechtsstadt wichtig. Queeres Leben gehöre ebenso zu Graz wie die zahlreichen Veranstaltungen und Feste der Stadt. Das die queere Hütte heuer nicht Teil der Veranstaltung wird sei „sehr bedauerlich“, wie sie betont.

RosaLila PantherInnen bedauern fehlende Teilnahme

Die RosaLila PantherInnen hatten zuvor mitgeteilt, dass bereits seit einigen Monaten feststehe, dass ihre Hütte beim Aufsteirern 2026 keinen Platz erhalten werde. Eine konkrete Begründung für die Entscheidung sei ihnen nicht genannt worden. Der Verein blickte dennoch positiv auf den Auftritt im Vorjahr zurück. Die Hütte sei nicht nur ein beliebtes Fotomotiv gewesen, sondern habe Begegnungen ermöglicht und Menschen zusammengebracht. Warum es heuer keine Fortsetzung gibt, bleibt weiterhin offen. Das Aufsteirern 2026 findet somit ohne die queere Hütte der RosaLila PantherInnen statt.