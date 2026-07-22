Zum Jubiläum: Arnold Schwarzenegger Museum zeigt seltene Terminator-Schätze

Zum 35. Geburtstag von „Terminator 2“ holt das Arnold Schwarzenegger Museum ein Stück Hollywood nach Thal. Besucher können seltene Exponate, originale Drehbücher und Requisiten aus der Kultfilmreihe entdecken.

Eigentlich stammt er aus der Zukunft. Ende Juli macht der Terminator jedoch einen Zwischenstopp in der Steiermark. Das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal widmet der weltberühmten Filmreihe eine eigene Sonderausstellung und nimmt Besucher mit auf eine Reise durch eines der erfolgreichsten Science-Fiction-Universen der Kinogeschichte.

Hinter den Kulissen einer Filmlegende

Anlass für die Ausstellung ist ein besonderes Jubiläum: Vor 35 Jahren kam „Terminator 2 – Judgment Day“ in die Kinos und schrieb Filmgeschichte. Das Museum zeigt dazu zahlreiche Exponate, die Fans sonst nur selten zu Gesicht bekommen. Zu sehen sind unter anderem originale Filmrequisiten, Sammlerstücke, Merchandise-Artikel sowie Produktionsunterlagen aus verschiedenen Phasen der Filmreihe. Ein besonderer Blickfang sind originale Drehbücher, die Einblicke in die Entstehung des Kultfilms ermöglichen. Wer schon immer wissen wollte, wie aus ersten Ideen und handschriftlichen Notizen legendäre Filmszenen werden, erhält hier einen Blick hinter die Kulissen Hollywoods.

Vom Manuskript zum Kultfilm

Die Ausstellung beleuchtet nicht nur die Geschichte der Filme selbst, sondern auch deren Entwicklung. Besucher erfahren, wie Figuren entstanden, wie Dreharbeiten abliefen und welche technischen Innovationen die Terminator-Reihe zu einem Meilenstein des Science-Fiction-Kinos machten. Damit richtet sich die Schau nicht nur an eingefleischte Schwarzenegger-Fans, sondern auch an Filmbegeisterte, die mehr über die Entstehung großer Kinoproduktionen erfahren möchten.

Doppelter Grund zum Feiern

Eröffnet wird die Sonderausstellung am 30. Juli. Der Termin ist bewusst gewählt: An diesem Tag wird traditionell Arnold Schwarzeneggers Geburtstag gefeiert. Gleichzeitig begeht das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal sein 15-jähriges Bestehen. Besucher erwartet deshalb ein ganzer Jubiläumstag mit Rahmenprogramm, kulinarischen Angeboten und der offiziellen Eröffnung der neuen Ausstellung.

Feiern und Gutes tun

Das Jubiläum steht heuer auch im Zeichen eines sozialen Zwecks. Im Rahmen der Feierlichkeiten werden freiwillige Spenden für die Kinderkrebshilfe gesammelt. Damit möchte das Museum Familien unterstützen, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Die Sonderausstellung „Terminator – Die Welt einer Filmlegende“ ist vom 30. Juli bis 31. Oktober im Arnold Schwarzenegger Museum in Thal zu sehen.