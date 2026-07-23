„Ich wollte sie küssen“: Kurioser Prozess nach Vorfall in Grazer Trafik

Ein Ladendiebstahl in einer Trafik am Grazer Hauptbahnhof endete vor Gericht mit einer Aussage, die selbst erfahrene Prozessbeobachter stutzen ließ. Der Mann gestand einige Delikte, doch ausgerechnet den schwersten Vorwurf nicht.

Mit einer Mischung aus Geständnissen, ungewöhnlichen Zwischenrufen und einer kuriosen Erklärung hat ein 38-jähriger Ungar am Landesgericht Graz für einen außergewöhnlichen Verhandlungstag gesorgt. Während er zahlreiche Diebstähle und tätliche Angriffe ohne Umschweife einräumte, bestritt er ausgerechnet jenen Vorwurf, der ihm die höchste Strafe einbringen konnte.

Serie von Straftaten quer durch Österreich

Laut Anklage war der Mann in den vergangenen Jahren an mehreren Bahnhöfen in Österreich straffällig geworden. Die Vorwürfe reichen von vollendeten und versuchten Ladendiebstählen über Körperverletzungen bis hin zu Angriffen auf Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten. Vor Gericht zeigte sich der 38-Jährige bei vielen Punkten geständig. Immer wieder bestätigte er einzelne Taten knapp und ohne Zögern. Ein psychologisches Gutachten bescheinigte ihm zwar eine Persönlichkeitsstörung infolge von Substanzmissbrauch, dennoch gilt er als zurechnungsfähig und verhandlungsfähig.

Vorfall in Grazer Trafik wird zum Knackpunkt

Besonders im Fokus stand jedoch ein Vorfall in einer Trafik am Grazer Hauptbahnhof aus dem Sommer 2022. Nach dem Diebstahl mehrerer Feuerzeuge sowie weiterer Waren soll der Angeklagte einer Verkäuferin einen Kopfstoß versetzt haben, als diese ihn aufhalten wollte. Zudem soll er einer zweiten Angestellten Gegenstände entgegengeworfen haben, um flüchten zu können. Genau diesen Kopfstoß wollte der 38-Jährige vor Gericht allerdings nicht eingestehen. Stattdessen behauptete er, er habe die Verkäuferin lediglich küssen wollen. Selbst nachdem ihm Aufnahmen einer Überwachungskamera gezeigt wurden, blieb er bei seiner Darstellung.

Richterin zeigt Video: Angeklagter bleibt bei seiner Version

Die betroffene Verkäuferin berichtete laut Gericht von wochenlangen Kopfschmerzen nach dem Vorfall. Den Angeklagten ließ das jedoch unbeeindruckt. Auch die Videoaufnahmen änderten nichts an seiner Aussage. Immer wieder fiel der Mann während der Verhandlung durch auffälliges Verhalten auf. Er lachte, kommentierte das Geschehen, sprach dazwischen und stellte Fragen zu seiner Haft. Besonders interessierte ihn, ob er künftig in der Gefängniswäscherei arbeiten könne.

Urteil rechtskräftig

Das Schöffengericht verurteilte den 38-Jährigen schließlich zu sieben Monaten unbedingter Haft sowie weiteren 14 Monaten bedingt bei einer Probezeit von drei Jahren. Zunächst zeigte sich der Angeklagte mit dem Strafmaß unzufrieden und hätte sich sogar eine längere Haft gewünscht. Als ihm jedoch erklärt wurde, dass bei gutem Verhalten eine vorzeitige Entlassung möglich sei, akzeptierte er das Urteil. Es ist damit rechtskräftig.