Neueröffnung in Graz: Was hinter „Wozi“ steckt

In der Münzgrabenstraße tut sich etwas: Wo bisher „Maidas Soul Kitchen“ beheimatet war, eröffnet am 8. August das neue Café und Bistro „Wozi“. Hinter dem Konzept steckt ein Paar, das seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.

Hinter dem Wozi stehen Romi und Gabriel, die sich während eines veganen Fine-Dining-Projekts in der Schweiz kennengelernt haben.

Hinter dem Wozi stehen Romi und Gabriel, die sich während eines veganen Fine-Dining-Projekts in der Schweiz kennengelernt haben.

Die Vorfreude war groß, jetzt steht der neue Termin fest: Das Café & Bistro Wozi eröffnet am 8. August in der Münzgrabenstraße 45 in Graz. Eigentlich hätte das Lokal bereits Ende Juli seine Türen öffnen sollen. Doch bei den Umbauarbeiten kam es zu einer unerwarteten Überraschung, die komplette Küche musste erneuert werden.

Vom Traum zum eigenen Lokal

Hinter dem Wozi stehen Romi und Gabriel, die sich während eines veganen Fine-Dining-Projekts in der Schweiz kennengelernt haben. Schon damals war für beide klar, dass sie eines Tages gemeinsam ein eigenes Lokal eröffnen möchten. Nach monatelanger Planung fiel die Entscheidung schließlich auf das Geschäftslokal in der Münzgrabenstraße, dort, wo zuvor Maidas Soul Kitchen Gäste bewirtete. Maida zieht mit ihrem Unternehmen in eine eigene Catering- und Eventküche in der Reininghausstraße.

Focaccia soll zur Mittagsadresse werden

Das Herzstück des neuen Konzepts ist frisch gebackene Focaccia, mit der Romi und Gabriel vor allem Studierende, Berufstätige und Menschen aus der Nachbarschaft ansprechen wollen. Ihr Ziel: ein unkompliziertes Mittagsangebot mit hochwertigen Zutaten, schnell, aber trotzdem mit viel Liebe zubereitet. Am Vormittag stehen unter anderem Porridge, Croissants und Kaffee auf der Karte. Nachmittags verwandelt sich das Bistro in eine lockere Aperitivo-Bar mit Spritz, Vermouth und kleinen Snacks.

Vegan, vegetarisch und auch glutenfrei

Das Speisenangebot setzt überwiegend auf vegetarische und vegane Gerichte. Neben klassischen Focaccia-Varianten finden sich etwa belegte Brote mit pflanzlichen Alternativen auf der Karte. Auch glutenfreie Optionen sollen angeboten werden. Romi bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung aus Zahnarztpraxen mit, zuletzt als Ordinationsleiterin. Irgendwann wurde der Wunsch jedoch größer, Menschen nicht mehr zu verwalten, sondern zu bewirten. Gabriel wiederum verbindet zwei Welten: Er ist gelernter Koch und arbeitete als Küchenchef, bevor er in den Bereichen Marketing und Content tätig wurde. Im Wozi übernimmt er beides, die Kommunikation nach außen und die Arbeit in der Küche.