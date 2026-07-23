Achtung beim Grazer Shoppingcenter: Diese Haltestellen werden verlegt

Wer in den kommenden Wochen mit Bus oder Flixbus zum oder vom Murpark fährt, sollte genau hinschauen. Wegen Bauarbeiten werden mehrere Haltestellen verlegt, betroffen sind zahlreiche Linien und auch der Fernbusverkehr.

Am Grazer Murpark laufen die Bauarbeiten an den Bushaltestellen auf Hochtouren. Heute startet die nächste Bauphase und die bringt für viele Fahrgäste neue Einstiegsstellen mit sich. Neben mehreren Buslinien der Holding Graz ist auch der Flixbus nach Wien von den Änderungen betroffen.

Bushaltestellen werden modernisiert

Der Murpark ist nicht nur eines der größten Einkaufszentren der Stadt, sondern auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Grazer Osten. Täglich steigen hier zahlreiche Fahrgäste zwischen Straßenbahn und Bus um. Damit das auch künftig reibungslos funktioniert, werden die Bushaltestellen umfassend saniert. Ein Teil der Arbeiten läuft bereits seit 11. Juli. Nun folgt bis 31. Juli die nächste Etappe. Während der Bauarbeiten stehen die Steige D und E nicht zur Verfügung.

Deshalb ändern sich vorübergehend die Abfahrtsorte mehrerer Linien: Die Linie 64E in Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte fährt von Steig B ab.

Auch die Nachtbuslinie N4 Richtung Dörfla startet von Steig B.

Die Linie 72 in Richtung Schulzentrum St. Peter fährt während der Bauarbeiten von Steig F ab.

Bereits seit 11. Juli sind außerdem die Linien 74 und 75 betroffen. Sie halten bis 13. September an der Haltestelle „Ostbahnstraße“, da ihre Strecken während der Bauarbeiten gekoppelt wurden.

Auch Flixbus-Fahrgäste müssen umdenken

Nicht nur die Stadtbusse sind von der Baustelle betroffen. Auch die Flixbus-Verbindung nach Wien fährt den gewohnten Haltepunkt am Murpark derzeit nicht an. Bis 13. September befindet sich die Ersatzhaltestelle im Sternäckerweg, gegenüber dem Porsche-Zentrum. Wer eine Fernbusreise geplant hat, sollte daher ausreichend Zeit für den Weg zur neuen Einstiegsstelle einplanen. Die Holding Graz bittet Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Abfahrtssteige zu informieren. Je nach Linie gelten die Änderungen bis Ende Juli beziehungsweise bis Mitte September. Wer regelmäßig am Murpark umsteigt, sollte in den kommenden Wochen daher besonders auf die Beschilderung vor Ort achten.